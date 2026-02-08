เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา
รายงานผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการ 2569 พบว่า พรรคประชาชนได้ไป 27 ที่นั่ง มีบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปาร์ตี้ลิสต์ 27 อันดับแรก มีรายชื่อดังนี้ ซึ่ง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก อยู่ลำดับที่ 28 อาจจะไม่ได้เข้าสภา
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน มีดังนี้
ลำดับ 1 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง
ลำดับ 2 ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่สอง
ลำดับ 3 วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่สาม
ลำดับ 4 เซีย จำปาทอง
ลำดับ 5 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ลำดับ 6 ณัฐยา บุญภักดี
ลำดับ 7 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ลำดับ 8 รังสิมันต์ โรม
ลำดับ 9 พริษฐ์ วัชรสินธุ
ลำดับ 10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ลำดับ 11 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ลำดับ 12 ธีระ สุธีวรางกูร
ลำดับ 13 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ลำดับ 14 ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ลำดับ 15 กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
ลำดับ 16 วาโย อัศวรุ่งเรือง
ลำดับ 17 วิสุทธิ์ ตันตินันท์
ลำดับ 18 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ลำดับ 19 พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ลำดับ 20 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ลำดับ 21 ศุภโชติ ไชยสัจ
ลำดับ 22 ประมวล สุธีจารุวัฒน์
ลำดับ 23 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
ลำดับ 24 กิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
ลำดับ 25 ภคมน หนุนอนันต์
ลำดับ 26 สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
ลำดับ 27 ปิยรัฐ จงเทพ
อย่างไรก็ดีนี่ผลไม่เป็นทางการ เราอัพเดทผลอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
พรรคประชาชนกล่าวว่า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันนี้ ทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในคูหา แต่คือความไว้วางใจและเจตจำนงอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
ทุกเสียงของท่านมีความหมายและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้สัญญาไว้ ต่อจากนี้คือช่วงเวลาของการรักษาเจตจำนงนั้นให้ปรากฏเป็นจริง เราจะร่วมติดตามการนับคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างถึงที่สุด
ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและยืนหยัดเคียงข้างกันตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เราขอสัญญาว่าจะรักษาทุกความเชื่อมั่นที่ท่านมอบให้ไว้อย่างดีที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: