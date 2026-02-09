“ไอซ์ รักชนก” ได้ไปต่อ! พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง
ไอซ์ รักชนก สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 28 ได้ไปต่อ พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง หลังแฟนคลับลุ้น หวั่นหลุดสภา
จากที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของพรรคประชาชน ในช่วงค่ำของวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมาพบว่า พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 27 ที่นั่ง สร้างความกังวลให้แฟนคลับว่า ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัครบัญชีรายชื่ออันดับ 28 จะไม่ได้เข้าสภานั้น
อย่างไรก็ตาม ผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ โดยอัปเดตล่าสุดจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคประชาชนตามมาเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง ทำให้ ไอซ์ รักชนก ได้รับเลือกเป็น สส.บัญชีรายชื่อ
สำหรับรายชื่อ 31 อันดับมีดังนี้
ลำดับ 1 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง
ลำดับ 2 ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่สอง
ลำดับ 3 วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่สาม
ลำดับ 4 เซีย จำปาทอง
ลำดับ 5 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ลำดับ 6 ณัฐยา บุญภักดี
ลำดับ 7 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ลำดับ 8 รังสิมันต์ โรม
ลำดับ 9 พริษฐ์ วัชรสินธุ
ลำดับ 10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ลำดับ 11 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ลำดับ 12 ธีระ สุธีวรางกูร
ลำดับ 13 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ลำดับ 14 ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ลำดับ 15 กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
ลำดับ 16 วาโย อัศวรุ่งเรือง
ลำดับ 17 วิสุทธิ์ ตันตินันท์
ลำดับ 18 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ลำดับ 19 พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ลำดับ 20 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ลำดับ 21 ศุภโชติ ไชยสัจ
ลำดับ 22 ประมวล สุธีจารุวัฒน์
ลำดับ 23 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
ลำดับ 24 กิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
ลำดับ 25 ภคมน หนุนอนันต์
ลำดับ 26 สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
ลำดับ 27 ปิยรัฐ จงเทพ
ลำดับ 28 รักชนก ศรีนอก
ลำดับ 29 รอมฏอน ปันจอร์
ลำดับ 30 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ลำดับ 31 ธีรศักดิ์ จิระตราชู
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา
- สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
- “ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: