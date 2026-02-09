ข่าวการเมือง
ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย
“ช่อ พรรณิการ์” ขอโทษประชาชน หลังพรรคประชาชนไม่ชนะเลือกตั้ง 69 ยันเดินหน้าทำงานต่อไม่ท้อถอย เชื่อการเปลี่ยนแปลงต้องมาถึง
น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งและประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อช่วงคืนของวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ระบุว่า
“ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคประชาชน และเคารพในการตัดสินใจของคนที่ไม่ได้เลือก ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทำให้ท่านผิดหวังอีกครั้ง ขอโทษที่เราไม่สามารถชนะเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลได้ตามที่ท่านอยากเห็น
แต่ยืนยันว่าพวกเราจะเดินหน้าทำงานต่อไม่มีท้อถอย การเปลี่ยนแปลงต้องมาถึง ตราบใดที่เราไม่หยุดเดินไปหามัน”
