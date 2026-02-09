ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 09:57 น.
53
ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย

“ช่อ พรรณิการ์” ขอโทษประชาชน หลังพรรคประชาชนไม่ชนะเลือกตั้ง 69 ยันเดินหน้าทำงานต่อไม่ท้อถอย เชื่อการเปลี่ยนแปลงต้องมาถึง

น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งและประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อช่วงคืนของวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ระบุว่า

“ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคประชาชน และเคารพในการตัดสินใจของคนที่ไม่ได้เลือก ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทำให้ท่านผิดหวังอีกครั้ง ขอโทษที่เราไม่สามารถชนะเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลได้ตามที่ท่านอยากเห็น

แต่ยืนยันว่าพวกเราจะเดินหน้าทำงานต่อไม่มีท้อถอย การเปลี่ยนแปลงต้องมาถึง ตราบใดที่เราไม่หยุดเดินไปหามัน”

โพสต์ข้อความของ ช่อ พรรณิการ์ หลังเลือกตั้ง
FB/ Pannika Chor Wanich

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพแสดงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569 หลังการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ข่าวการเมือง

สรุปไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาล 2569 เช็กขั้นตอนหลังเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” ขอบคุณที่ให้โอกาส จะไม่ทำให้ผิดหวัง ได้ สส.บัญชีรายชื่อแล้ว 1 ที่นั่ง

5 นาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย

7 นาที ที่แล้ว
สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน ข่าวการเมือง

สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” อัด “ติ่งส้ม” หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ

21 นาที ที่แล้ว
&quot;จูรี&quot; เข้าวิน! เฉือนชนะ &quot;หมอสุภัทร&quot; คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง ข่าวการเมือง

“จูรี” เข้าวิน! เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

29 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ชิดชอบ ลงสมัครสส.บุรีรัมย์ เขต 2 ข่าวการเมือง

ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ได้เป็น สส.บุรีรัมย์ อายุแค่ 25 น้อยที่สุด

29 นาที ที่แล้ว
เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง บันเทิง

เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังต่างประเทศ ยอมรับผิด ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้

35 นาที ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

37 นาที ที่แล้ว
ภาพประชาชนรอคอยโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 หลังการเลือกตั้ง 2569 เศรษฐกิจ

ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รีเทิร์น หาก “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปทุมฯ เขต 7 วุ่น ประท้วงขาดความโปร่งใส นับใหม่พรรคส้มพลิกชนะพรรคน้ำเงิน

50 นาที ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69 ขอนแก่น สส. 11 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 69 ขอนแก่น สส. 11 เขต ไม่เป็นทางการ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทาคาอิจิ” นายกหญิง ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่งในสภา 316 ที่นั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคทางเลือกใหม่ของ “พี่เต้” ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง “น้ำเงิน” แลนด์สไลด์ได้เพราะ “ส้ม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” โพสต์ปลุกขวัญด้อมส้ม หลังพ่ายเลือกตั้ง จะลุกขึ้นใหม่และเดินไปด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ได้ไปต่อ! พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทยผงาด กวาด 194 ที่นั่ง ผลเลือกตั้ง 69 พรรคประชาชน ชนะปาร์ตี้ลิสต์ (ไม่เป็นทางการ)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 2 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ระวังปวดคอ-ไหล่-หลังจากนั่งนาน (ร่างกายบ่นแล้วนะ)

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลคะแนน เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 2569: พรรคภูมิใจไทย นำอันดับ 1 ตามด้วย ประชาชน และ เพื่อไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 09:57 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;จูรี&quot; เข้าวิน! เฉือนชนะ &quot;หมอสุภัทร&quot; คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

“จูรี” เข้าวิน! เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ชิดชอบ ลงสมัครสส.บุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ได้เป็น สส.บุรีรัมย์ อายุแค่ 25 น้อยที่สุด

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง

เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังต่างประเทศ ยอมรับผิด ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button