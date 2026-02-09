สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน
เจาะสูตรจัดตั้งรัฐบาล สีน้ำเงิน ภูมิใจไทย ผงาดฟ้า แลนด์สไลด์ 194 เสียง ดัน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ฝ่าด่านเสถียรภาพ ปริ่มน้ำ
(9 ก.พ. 69) ทันทีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 69 เริ่มนิ่ง อย่างไม่เป็นทางการ ภาพจำลองทางการเมืองไทยได้ถูกเขียนขึ้นใหม่อย่างสิ้นเชิง นี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดา แต่คือปรากฏการณ์ สีน้ำเงินกินรวบ ช็อกคนทั้งประเทศ ที่ตอนแรกคิดว่าพรรคประชาชนจะชนะ ทำให้ขั้วอำนาจเดิมและพรรคคู่แข่งต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมด
จากข้อมูลจำลองผลการเลือกตั้ง และผลคะแนนรายพื้นที่ที่ทยอยเปิดเผยออกมา ไทยเกอร์วิเคราะห์ทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลและนัยทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ได้ ดังนี้
ปรากฏการณ์ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์ใหม่ของเมืองไทย
ตัวเลขที่น่าตกตะลึงที่สุด คือจำนวนที่นั่งของ พรรคภูมิใจไทย ที่พุ่งทะยานสูงถึง 194 ที่นั่ง ตัวเลขนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า “อนุทิน ชาญวีรกูล” ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างชอบธรรม จ่อขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 อย่างแน่นอน
ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ เกิดจากการเจาะพื้นที่อย่างเป็นระบบ เลือกดูดบ้านใหญ่เข้ามากวาด สส.เขต สะท้อนชัดจาก สนามสงขลา พื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่เคยเป็นของตายของพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งนี้ ภูมิใจไทย กวาดไปได้ถึง 4 เขต (เขต 1, 3, 6, 7) แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ “บ้านใหญ่” ผสมกระแสพรรคสีน้ำเงินทำงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ข้ามพ้นกำแพงอุดมการณ์เดิมๆ ในภาคใต้ไปได้
สูตรจัดตั้งรัฐบาล 252 เสียง บวกพรรคเล็ก
สูตรการจัดตั้งรัฐบาลขั้วใหม่ที่อาจเป็นไปได้ ณ ตอนนี้คือ พรรคภูมิใจไทย 194 เสียง พรรคกล้าธรรม 58 เสียง รวม 252 เสียง
ในทางทฤษฎี ตัวเลข 252 เสียง ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (250 เสียง) สามารถโหวตนายกรัฐมนตรีและผ่านกฎหมายได้ แต่ในทางปฏิบัติ นี่คือรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ อย่างยิ่งยวด การมีเสียงเกินมาเพียง 2 เสียง เสี่ยงต่อสภาล่มได้ตลอดเวลาหาก สส. ฝั่งรัฐบาลลาป่วยหรือขาดประชุม
ดังนั้น ภูมิใจไทยต้องดีลพรรคเล็กเพิ่ม ได้แก่ พรรคไทรวมพลัง 6 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง รวมแล้วจะเป็น 268 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น
ฝ่ายค้านแข็งแกร่ง เพื่อไทย-ประชาชน จับมือจำยอม
เราจะได้เห็นภาพฝ่ายค้านทรงพลังผนึกกำลังกันของ พรรคประชาชน 116 เสียง กับ พรรคเพื่อไทย 76 เสียง รวมกันเป็น 192 เสียง
จากอดีตพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างเพื่อไทย ต้องตกที่นั่งลำบากกลายเป็นพรรคอันดับ 3 ต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ์ ฐานเสียงใกล้กัน แต่มาแตกกันช่วย พรรคส้มโหวตให้อนุทิน นี่จะเป็นโจทย์ยากของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลว่าจะ ประสานรอยร้าว และเดินเกมตรวจสอบไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่
บทสรุป ผลการเลือกตั้ง 69 ชี้ชัดว่าคนไทยเลือกความเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบใหม่ ที่เทคะแนนให้ขั้วอำนาจสายกลาง-อนุรักษ์นิยมใหม่ (ภูมิใจไทย) มากกว่าขั้วเดิม
