ข่าวการเมือง
“หมอวรงค์” ขอบคุณที่ให้โอกาส จะไม่ทำให้ผิดหวัง ได้ สส.บัญชีรายชื่อแล้ว 1 ที่นั่ง
หมอวรงค์ ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาส จะไม่ทำให้ผิดหวัง เตรียมเข้าไปทำงานในสภา หลังได้ สส.บัญชีรายชื่อแล้ว 1 ที่นั่ง
นาย วรงค์ เดชกิจวิกรม หรือ หมอวรงค์ หัวหน้าพรรคไทยภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 โพสต์เฟซบุ๊กหลังผลการเลือกตั้งว่า “ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสไทยภักดี ไปทำหน้าที่ในสภา จะเป็น1ที่นั่งที่มีคุณค่า สมกับที่ประชาชนไว้วางใจครับ”
ทั้งนี้จากผลนับคะแนนล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการพบว่าพรรคไทยภักดีของหมอวรงค์ ได้ 1 ที่นั่ง สส.บัญชีรายชื่อ โดยได้คะแนนไปแล้ว 225,000 เสียง มากกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด และจะทำให้หมอวรงค์ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาในทีฐาน สส. ของพรรค
