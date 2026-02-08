“ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”
ไอซ์ แชร์โพสต์จากพรรคประชาชน เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลังพรรคภูมิใจไทย ขณะที่พรรคส้มขอบคุณทุกคะแนนเสียง
เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน ได้โพสต์ “ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันนี้ ทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในคูหา แต่คือความไว้วางใจและเจตจำนงอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า
ทุกเสียงของท่านมีความหมายและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามที่เราได้สัญญาไว้ ต่อจากนี้คือช่วงเวลาของการรักษาเจตจำนงนั้นให้ปรากฏเป็นจริง เราจะร่วมติดตามการนับคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างถึงที่สุด
ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและยืนหยัดเคียงข้างกันตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เราขอสัญญาว่าจะรักษาทุกความเชื่อมั่นที่ท่านมอบให้ไว้อย่างดีที่สุด”
ขณะที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความสั้นๆว่า “เราทำดีที่สุดแล้วฮะ”
