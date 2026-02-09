ข่าวการเมือง

“จูรี” เข้าวิน! เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 09:35 น.
89
"จูรี" เข้าวิน! เฉือนชนะ "หมอสุภัทร" คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

“จูรี นุ่มแก้ว” พรรคประชาธิปัตย์ โกยคะแนน 3 หมื่นกว่า เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” พรรคประชาชน คว้าเก้าอี้ สส.สงขลา เขต 2 อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) อย่างไม่เป็นทางการของสนามเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เขต 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา) ล่าสุดเมื่อเวลา 08.53 น. ปรากฏว่า นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จากพรรคประชาธิปัตย์ สามารถกวาดคะแนนเสียงมาเป็น อันดับ 1 ด้วยคะแนนถึง 30,686 คะแนน

รองลงมาในอันดับที่ 2 เป็นของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้คะแนน 21,162 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าเจ้าของพื้นที่เดิมอย่าง นายศาสตรา ศรีปาน ที่ครั้งนี้ย้ายมาสวมเสื้อลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย อยู่ในลำดับที่ 3 ด้วยคะแนน 17,740 คะแนน

สำหรับ นายจูรี นุ่มแก้ว ว่าที่ สส.รายนี้ มีดีกรีเป็นถึงอดีตข้าราชการศาลปกครอง แต่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบนแอปพลิเคชัน TikTok เจ้าของช่อง “แหลงเล่า” ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเส้นทางการเมืองของจูรีถือว่าน่าสนใจ เพราะก่อนหน้านี้เคยลงสมัคร สส. ในเขตเดียวกันนี้มาแล้วในนามพรรคชาติพัฒนากล้า แต่ทำผลงานได้เพียงอันดับที่ 3

ส่วนด้าน นพ.สุภัทร หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “หลังการขับเคี่ยวกันมาตลอด 45 วัน ผมขอแสดงความยินดีกับคุณจุรี นุ่มแก้ว ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากชาวเขต 2 สงขลา รอบนี้ภาคใต้กระแสประชาธิปัตย์ กระแสคุณอภิสิทธิ์ มาแรงมาก

ความคาดหวังของผู้คนในอำเภอหาดใหญ่ที่ผมรับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ ให้กลับมา อย่างน้อยเท่าเดิมหรือต้องดีกว่าเดิม ร้านรวงมากมายยังปิดอยู่ การจัดการภัยพิบัติที่ยังเสี่ยงสูง ขอฝากเป็นภารกิจที่คุณจุรีและพรรคประชาธิปัตย์แบกรับต่อไป

โพสต์ข้อความแสดงความยินดี จากหมอสุภัทร
FB/ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

อย่างไรก็ตาม ผมยังคงเดินทางต่อบนเส้นทางการเมือง ยังยืนยันทำหน้าที่ในนามพรรคประชาชน ขอทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนเขต 2 ที่ได้คะแนนอันดับ 2 ของชาวหาดใหญ่ กดดันทวงถามการแก้ปัญหาของคนหาดใหญ่ ทำงานสาธารณะ และลุยงานกับพรรคประชาชนอย่างจริงจังต่อไป

ขอบคุณอาสาและทีมงานทุกคน ขอบคุณกองเชียร์มากมายที่ช่วยกันอย่างเต็มกำลังมาเกือบสองเดือน เรายังต้องยืนหยัดและเดินหน้ากอบกู้ประเทศไทยกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันแห่งชัย ผมยังมีกำลังใจเต็มเปี่ยม พ่ายแพ้หรือชนะก็ไม่ใช่ปัญหา ขอบคุณในทุกกำลังใจ เป็นห่วงก็แต่ประเทศไทย ผมได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และเข้าใจความหมายของผู้แทนราษฎรอย่างแจ่มชัด นับเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ท้าทายมากๆ ชีวิตเกิดมา ก็เพื่อถางทางสร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง เหมือนอย่างคนรุ่นแรกๆที่ทำมา

ผมต้องขอบคุณพี่น้องทุกเสียงที่ลงคะแนนให้ผมและพรรคประชาชน ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในพรรคประชาชน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงยังพัดไม่แรงพอ เรายังต้องทำงานให้หนักขึ้น ต้องสร้างสรรค์มากขึ้น ต้องสื่อสารให้มากขึ้น ฝ่าพายุคลื่นลมแรงในระลอกนี้ไปสู่อนาคตให้จงได้ อีกไม่นาน เราจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม ขอเพียงเราทุกคนยังคงสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพแสดงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569 หลังการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ข่าวการเมือง

สรุปไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาล 2569 เช็กขั้นตอนหลังเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” ขอบคุณที่ให้โอกาส จะไม่ทำให้ผิดหวัง ได้ สส.บัญชีรายชื่อแล้ว 1 ที่นั่ง

5 นาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ ขอโทษ ทำประชาชนผิดหวัง หลังแพ้เลือกตั้ง ยันเดินหน้าต่อไม่ท้อถอย

7 นาที ที่แล้ว
สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน ข่าวการเมือง

สูตรจัดตั้งรัฐบาล 69 อนุทิน จับมือ ธรรมนัส เสียงแข็งแกร่ง ถีบ แดง-ส้ม จำใจฝ่ายค้าน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” อัด “ติ่งส้ม” หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ

21 นาที ที่แล้ว
&quot;จูรี&quot; เข้าวิน! เฉือนชนะ &quot;หมอสุภัทร&quot; คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง ข่าวการเมือง

“จูรี” เข้าวิน! เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง

29 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ชิดชอบ ลงสมัครสส.บุรีรัมย์ เขต 2 ข่าวการเมือง

ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ได้เป็น สส.บุรีรัมย์ อายุแค่ 25 น้อยที่สุด

29 นาที ที่แล้ว
เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง บันเทิง

เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังต่างประเทศ ยอมรับผิด ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้

35 นาที ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

37 นาที ที่แล้ว
ภาพประชาชนรอคอยโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 หลังการเลือกตั้ง 2569 เศรษฐกิจ

ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รีเทิร์น หาก “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปทุมฯ เขต 7 วุ่น ประท้วงขาดความโปร่งใส นับใหม่พรรคส้มพลิกชนะพรรคน้ำเงิน

50 นาที ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69 ขอนแก่น สส. 11 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 69 ขอนแก่น สส. 11 เขต ไม่เป็นทางการ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทาคาอิจิ” นายกหญิง ชนะเลือกตั้งญี่ปุ่นแลนด์สไลด์ กวาดที่นั่งในสภา 316 ที่นั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคทางเลือกใหม่ของ “พี่เต้” ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง “น้ำเงิน” แลนด์สไลด์ได้เพราะ “ส้ม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” โพสต์ปลุกขวัญด้อมส้ม หลังพ่ายเลือกตั้ง จะลุกขึ้นใหม่และเดินไปด้วยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ได้ไปต่อ! พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทยผงาด กวาด 194 ที่นั่ง ผลเลือกตั้ง 69 พรรคประชาชน ชนะปาร์ตี้ลิสต์ (ไม่เป็นทางการ)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 2 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ระวังปวดคอ-ไหล่-หลังจากนั่งนาน (ร่างกายบ่นแล้วนะ)

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลคะแนน เลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ทั่วประเทศ อย่างไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 2569: พรรคภูมิใจไทย นำอันดับ 1 ตามด้วย ประชาชน และ เพื่อไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 27 สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชน ไอซ์ รักชนก อาจไม่ได้เข้าสภา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 09:35 น.
89
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อ.ปวิน” อัด “ติ่งส้ม” หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ชิดชอบ ลงสมัครสส.บุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ได้เป็น สส.บุรีรัมย์ อายุแค่ 25 น้อยที่สุด

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง

เจนเย่ ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง ติดถ่ายหนังต่างประเทศ ยอมรับผิด ไม่รู้เลือกล่วงหน้าได้

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้งอุบลราชธานี 69 สส. 11 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button