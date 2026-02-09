“จูรี” เข้าวิน! เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” คว้าเก้าอี้ สส.หาดใหญ่ เขต 2 คะแนนทิ้งห่าง
“จูรี นุ่มแก้ว” พรรคประชาธิปัตย์ โกยคะแนน 3 หมื่นกว่า เฉือนชนะ “หมอสุภัทร” พรรคประชาชน คว้าเก้าอี้ สส.สงขลา เขต 2 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) อย่างไม่เป็นทางการของสนามเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เขต 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา) ล่าสุดเมื่อเวลา 08.53 น. ปรากฏว่า นายจูรี นุ่มแก้ว ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จากพรรคประชาธิปัตย์ สามารถกวาดคะแนนเสียงมาเป็น อันดับ 1 ด้วยคะแนนถึง 30,686 คะแนน
รองลงมาในอันดับที่ 2 เป็นของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้คะแนน 21,162 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าเจ้าของพื้นที่เดิมอย่าง นายศาสตรา ศรีปาน ที่ครั้งนี้ย้ายมาสวมเสื้อลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย อยู่ในลำดับที่ 3 ด้วยคะแนน 17,740 คะแนน
สำหรับ นายจูรี นุ่มแก้ว ว่าที่ สส.รายนี้ มีดีกรีเป็นถึงอดีตข้าราชการศาลปกครอง แต่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบนแอปพลิเคชัน TikTok เจ้าของช่อง “แหลงเล่า” ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเส้นทางการเมืองของจูรีถือว่าน่าสนใจ เพราะก่อนหน้านี้เคยลงสมัคร สส. ในเขตเดียวกันนี้มาแล้วในนามพรรคชาติพัฒนากล้า แต่ทำผลงานได้เพียงอันดับที่ 3
ส่วนด้าน นพ.สุภัทร หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า “หลังการขับเคี่ยวกันมาตลอด 45 วัน ผมขอแสดงความยินดีกับคุณจุรี นุ่มแก้ว ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากชาวเขต 2 สงขลา รอบนี้ภาคใต้กระแสประชาธิปัตย์ กระแสคุณอภิสิทธิ์ มาแรงมาก
ความคาดหวังของผู้คนในอำเภอหาดใหญ่ที่ผมรับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ ให้กลับมา อย่างน้อยเท่าเดิมหรือต้องดีกว่าเดิม ร้านรวงมากมายยังปิดอยู่ การจัดการภัยพิบัติที่ยังเสี่ยงสูง ขอฝากเป็นภารกิจที่คุณจุรีและพรรคประชาธิปัตย์แบกรับต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผมยังคงเดินทางต่อบนเส้นทางการเมือง ยังยืนยันทำหน้าที่ในนามพรรคประชาชน ขอทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนเขต 2 ที่ได้คะแนนอันดับ 2 ของชาวหาดใหญ่ กดดันทวงถามการแก้ปัญหาของคนหาดใหญ่ ทำงานสาธารณะ และลุยงานกับพรรคประชาชนอย่างจริงจังต่อไป
ขอบคุณอาสาและทีมงานทุกคน ขอบคุณกองเชียร์มากมายที่ช่วยกันอย่างเต็มกำลังมาเกือบสองเดือน เรายังต้องยืนหยัดและเดินหน้ากอบกู้ประเทศไทยกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันแห่งชัย ผมยังมีกำลังใจเต็มเปี่ยม พ่ายแพ้หรือชนะก็ไม่ใช่ปัญหา ขอบคุณในทุกกำลังใจ เป็นห่วงก็แต่ประเทศไทย ผมได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และเข้าใจความหมายของผู้แทนราษฎรอย่างแจ่มชัด นับเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ท้าทายมากๆ ชีวิตเกิดมา ก็เพื่อถางทางสร้างสังคมที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นหลัง เหมือนอย่างคนรุ่นแรกๆที่ทำมา
ผมต้องขอบคุณพี่น้องทุกเสียงที่ลงคะแนนให้ผมและพรรคประชาชน ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในพรรคประชาชน สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงยังพัดไม่แรงพอ เรายังต้องทำงานให้หนักขึ้น ต้องสร้างสรรค์มากขึ้น ต้องสื่อสารให้มากขึ้น ฝ่าพายุคลื่นลมแรงในระลอกนี้ไปสู่อนาคตให้จงได้ อีกไม่นาน เราจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม ขอเพียงเราทุกคนยังคงสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับ”
