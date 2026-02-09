ข่าวการเมือง

สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 07:19 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 07:19 น.
63

สรุปผลเลือกตั้ง 2569 เป็นพรรคภูมิใจไทย นำขาด เดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตามมาด้วย พรรคประชาชน และ เพื่อไทย

สรุปผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังจากที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 69 และ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยอัปเดตล่าสุดจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้ง และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทยได้ 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 175 และ บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง

สำหรับพรรคประชาชนตามาเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง และอันดับ 3 เป็นพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนเสียง 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 60 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง

ส่วนพรรคอื่นๆ ผลเป็นดังนี้

กล้าธรรม 57 ที่นั่ง (สส.เขต : 55 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

ประชาธิปัตยื 22 ที่นั่ง (สส.เขต : 10 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 12 ที่นั่ง)

ไทรวมพลัง 6 ที่นั่ง (สส.เขต : 5 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ประชาชาติ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

พลังประชารัฐ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

เศรษฐกิจ 3 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง)

เพื่อชาติไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

รวมไทยสร้างชาติ 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

ไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ไทยทรัพย์ทวี 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ใหม่ 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

มิติใหม่ 1 ทื่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ประชาธิปไตยใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ทางเลือกใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

เสรีรวมไทย (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

รวมพลังประชาชน (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

โอกาสใหม่ (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 0 ที่นั่ง)

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

