สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
สรุปผลเลือกตั้ง 2569 เป็นพรรคภูมิใจไทย นำขาด เดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตามมาด้วย พรรคประชาชน และ เพื่อไทย
สรุปผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ภายหลังจากที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 69 และ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยอัปเดตล่าสุดจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้ง และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทยได้ 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 175 และ บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง
สำหรับพรรคประชาชนตามาเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง และอันดับ 3 เป็นพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนเสียง 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 60 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง
ส่วนพรรคอื่นๆ ผลเป็นดังนี้
กล้าธรรม 57 ที่นั่ง (สส.เขต : 55 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
ประชาธิปัตยื 22 ที่นั่ง (สส.เขต : 10 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 12 ที่นั่ง)
ไทรวมพลัง 6 ที่นั่ง (สส.เขต : 5 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ประชาชาติ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
พลังประชารัฐ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
เศรษฐกิจ 3 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง)
เพื่อชาติไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
รวมไทยสร้างชาติ 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
ไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ไทยทรัพย์ทวี 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ใหม่ 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
มิติใหม่ 1 ทื่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ประชาธิปไตยใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ทางเลือกใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
เสรีรวมไทย (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
รวมพลังประชาชน (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
โอกาสใหม่ (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 0 ที่นั่ง)
