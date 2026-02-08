นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ
นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง 2569 ชิงเก้าอี้ สส. กรุงเทพ มีแนวโน้มพบว่าพรรคประชาชนกวาดเรียบ 33 ที่
เพจเฟซบุ๊ก นิด้าโพล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพฯ 69″
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 7 ก.พ. 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,389 หน่วยตัวอย่าง
การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคประชาชนมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 33”
