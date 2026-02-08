ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:22 น.
65

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง 2569 ชิงเก้าอี้ สส. กรุงเทพ มีแนวโน้มพบว่าพรรคประชาชนกวาดเรียบ 33 ที่

เพจเฟซบุ๊ก นิด้าโพล โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพฯ 69″

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 7 ก.พ. 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,389 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาผลการสำรวจตามเขตเลือกตั้ง พบว่า พรรคประชาชนมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 33”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

9 นาที ที่แล้ว
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

37 นาที ที่แล้ว
สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า ข่าว

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

41 นาที ที่แล้ว
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026 ข่าว

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ์ ลงประชามติเพียบ ข่าวการเมือง

อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ ลงประชามติเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ถูกกล่าวหา แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว ข่าวการเมือง

รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ ข่าวการเมือง

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000% ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว ข่าวการเมือง

เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:22 น.
65
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button