ภูมิใจไทยผงาด กวาด 194 ที่นั่ง ผลเลือกตั้ง 69 พรรคประชาชน ชนะปาร์ตี้ลิสต์ (ไม่เป็นทางการ)

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 06:17 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 06:23 น.
208

ผลเลือกตั้ง 2569 ล่าสุด ภูมิใจไทยกวาด ส.ส. 194 ที่นั่ง แต่พ่ายป็อปปูลาร์โหวตให้พรรคประชาชนที่คว้า 9.7 ล้านเสียง ดูสรุปคะแนนบัญชีรายชื่อครบทุกพรรคที่นี่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 04.08 น. พบว่าการนับคะแนนดำเนินไปแล้วกว่า 92%

พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้จำนวนที่นั่งในสภาฯ รวม 194 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำให้พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสสูงในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ลำดับถัดมาคือ พรรคประชาชน ได้จำนวนที่นั่งรวม 116 ที่นั่ง เข้ามาเป็นอันดับที่ 2 ส่วนพรรคเพื่อไทย ตามมาในอันดับที่ 3 ได้ที่นั่งรวม 76 ที่นั่ง

ขณะที่ ผลคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) สวนทางกับจำนวนที่นั่ง ส.ส. เขต บัญชีรายชื่อ จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิกว่า 34,349,300 คน พบว่าพรรคประชาชนได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1

พรรคประชาชนได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นถึง 9,731,942 คะแนน ครองใจผู้ลงคะแนนเสียงกว่าเกือบ 10 ล้านเสียงทั่วประเทศ ในขณะที่พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีจำนวนที่นั่ง ส.ส. รวมนำเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 194 ที่นั่ง กลับได้รับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 5,935,679 คะแนน ซึ่งห่างจากอันดับหนึ่งเกือบ 4 ล้านคะแนน

ด้านพรรคเพื่อไทย รั้งอันดับ 3 ในระบบบัญชีรายชื่อด้วยคะแนน 5,131,573 คะแนน สอดคล้องกับจำนวนที่นั่ง ส.ส. รวมที่ได้ไป 76 ที่นั่ง ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ยังคงรักษาฐานเสียงได้ในระดับหนึ่ง โดยเข้ามาเป็นอันดับ 4 ด้วยคะแนน 3,622,847 คะแนน ตามมาด้วยพรรคเศรษฐกิจไทย 1,042,118 คะแนน พรรครวมไทยสร้างชาติ 702,560 คะแนน และพรรคเพื่อชาติไทย 627,075 คะแนน ตามลำดับ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

