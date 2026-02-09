การเงินเศรษฐกิจ

ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รีเทิร์น หาก “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 09:26 น.
75
ภาพประชาชนรอคอยโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 หลังการเลือกตั้ง 2569

เช็กโอกาส คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หลังภูมิใจไทยจ่อตั้งรัฐบาล ย้อนปมทำไมรอบก่อนไปต่อไม่ได้ พร้อมแนวทางใช้งบปี 69 สานต่อโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชน

ประชาชนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 อีกครั้ง หลังจากผลคะแนนเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำ และมีโอกาสสูงที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่านโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพที่เคยค้างคาไว้จะได้รับการผลักดันต่อหรือไม่

ทำไมต้องรอรัฐบาลใหม่ เฟส 2 ถึงจะเดินหน้า

ในช่วงปลายปี 2568 โครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยชี้แจงว่าสถานะ “รัฐบาลรักษาการ” ในขณะนั้นมีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ซึ่งระบุว่าห้ามรัฐบาลรักษาการอนุมัติโครงการหรือใช้งบประมาณผูกพันถึงรัฐบาลชุดถัดไป ประกอบกับกฎระเบียบของ กกต. ที่ป้องกันการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงเลือกตั้ง โครงการนี้จึงต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อรอรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารจัดการ

ย้อนดูเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสแรก

กระทรวงการคลังเคยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเฟสแรกในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรูปแบบการช่วยเหลือคือรัฐบาลช่วยจ่าย 50% ของค่าสินค้าและบริการ สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับวงเงินรวมแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษีที่ได้รับสิทธิสูงสุด 2,400 บาท และประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิสูงสุด 2,000 บาท

รายงานข่าวระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมนำโครงการนี้กลับมาทำทันทีหากได้จัดตั้งรัฐบาล โดยมีแนวทางเบื้องต้นคือการใช้งบประมาณกลางปี 2569 ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทมาขับเคลื่อนโครงการในระยะสั้นก่อน ส่วนกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับความช่วยเหลือคือกลุ่ม “ตกหล่น” หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิในเฟสแรก เพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง

แม้จะมีสัญญาณที่ดีแต่โครงการจะเริ่มขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่มีอำนาจสั่งการงบประมาณได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ประชาชนยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ และวันที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนหรือเริ่มใช้จ่ายอย่างชัดเจน

สรุปผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ภูมิใจไทยชนะขาดจ่อเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่นับคะแนนไปแล้วร้อยละ 92.83 พบว่าพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง และเตรียมเดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ทันที

พรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างท่วมท้น โดยสามารถครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งหมด 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 175 ที่นั่ง และ สส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 19 ที่นั่ง ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวน สส. มากที่สุดในสภาฯ และมีสิทธิขาดในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

สำหรับพรรคประชาชนมีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 2 โดยได้ที่นั่งรวม 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. เขต 85 ที่นั่ง และ สส. บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยครองอันดับ 3 ด้วยจำนวน 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. เขต 60 ที่นั่ง และ สส. บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง ซึ่งทั้งสองพรรคถือเป็นกลุ่มขั้วการเมืองสำคัญที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ ร่วมกับพรรคแกนนำ

สรุปผลเลือกตั้ง 2569 ภูมิใจไทยชนะอันดับ 1 ได้ 194 ที่นั่ง
สรุปผลเลือกตั้ง 2569 ภูมิใจไทยชนะอันดับ 1 ได้ 194 ที่นั่ง

นอกจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่แล้ว ยังมีพรรคการเมืองอื่นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ ดังนี้

กล้าธรรม 57 ที่นั่ง (สส.เขต : 55 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

ประชาธิปัตยื 22 ที่นั่ง (สส.เขต : 10 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 12 ที่นั่ง)

ไทรวมพลัง 6 ที่นั่ง (สส.เขต : 5 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ประชาชาติ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

พลังประชารัฐ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

เศรษฐกิจ 3 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง)

เพื่อชาติไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

รวมไทยสร้างชาติ 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)

ไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ไทยทรัพย์ทวี 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ใหม่ 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

มิติใหม่ 1 ทื่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ประชาธิปไตยใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

ทางเลือกใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

เสรีรวมไทย (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

รวมพลังประชาชน (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)

โอกาสใหม่ (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 0 ที่นั่ง)

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

