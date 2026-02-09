ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รีเทิร์น หาก “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ

เช็กโอกาส คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หลังภูมิใจไทยจ่อตั้งรัฐบาล ย้อนปมทำไมรอบก่อนไปต่อไม่ได้ พร้อมแนวทางใช้งบปี 69 สานต่อโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชน
ประชาชนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 อีกครั้ง หลังจากผลคะแนนเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำ และมีโอกาสสูงที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่านโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพที่เคยค้างคาไว้จะได้รับการผลักดันต่อหรือไม่
ทำไมต้องรอรัฐบาลใหม่ เฟส 2 ถึงจะเดินหน้า
ในช่วงปลายปี 2568 โครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยชี้แจงว่าสถานะ “รัฐบาลรักษาการ” ในขณะนั้นมีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ซึ่งระบุว่าห้ามรัฐบาลรักษาการอนุมัติโครงการหรือใช้งบประมาณผูกพันถึงรัฐบาลชุดถัดไป ประกอบกับกฎระเบียบของ กกต. ที่ป้องกันการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงเลือกตั้ง โครงการนี้จึงต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อรอรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารจัดการ
ย้อนดูเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสแรก
กระทรวงการคลังเคยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเฟสแรกในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรูปแบบการช่วยเหลือคือรัฐบาลช่วยจ่าย 50% ของค่าสินค้าและบริการ สูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับวงเงินรวมแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ยื่นแบบภาษีที่ได้รับสิทธิสูงสุด 2,400 บาท และประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิสูงสุด 2,000 บาท
รายงานข่าวระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมนำโครงการนี้กลับมาทำทันทีหากได้จัดตั้งรัฐบาล โดยมีแนวทางเบื้องต้นคือการใช้งบประมาณกลางปี 2569 ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาทมาขับเคลื่อนโครงการในระยะสั้นก่อน ส่วนกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับความช่วยเหลือคือกลุ่ม “ตกหล่น” หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิในเฟสแรก เพื่อให้ความช่วยเหลือกระจายไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
แม้จะมีสัญญาณที่ดีแต่โครงการจะเริ่มขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่มีอำนาจสั่งการงบประมาณได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ประชาชนยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ และวันที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนหรือเริ่มใช้จ่ายอย่างชัดเจน
สรุปผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ภูมิใจไทยชนะขาดจ่อเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่นับคะแนนไปแล้วร้อยละ 92.83 พบว่าพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง และเตรียมเดินหน้าเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ทันที
พรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างท่วมท้น โดยสามารถครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งหมด 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 175 ที่นั่ง และ สส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 19 ที่นั่ง ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวน สส. มากที่สุดในสภาฯ และมีสิทธิขาดในการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
สำหรับพรรคประชาชนมีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 2 โดยได้ที่นั่งรวม 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. เขต 85 ที่นั่ง และ สส. บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยครองอันดับ 3 ด้วยจำนวน 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส. เขต 60 ที่นั่ง และ สส. บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง ซึ่งทั้งสองพรรคถือเป็นกลุ่มขั้วการเมืองสำคัญที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ ร่วมกับพรรคแกนนำ
นอกจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่แล้ว ยังมีพรรคการเมืองอื่นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ ดังนี้
กล้าธรรม 57 ที่นั่ง (สส.เขต : 55 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
ประชาธิปัตยื 22 ที่นั่ง (สส.เขต : 10 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 12 ที่นั่ง)
ไทรวมพลัง 6 ที่นั่ง (สส.เขต : 5 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ประชาชาติ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
พลังประชารัฐ 5 ที่นั่ง (สส.เขต : 4 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
เศรษฐกิจ 3 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง)
เพื่อชาติไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
รวมไทยสร้างชาติ 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง)
ไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ไทยทรัพย์ทวี 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ใหม่ 1 ที่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
มิติใหม่ 1 ทื่นั่ง (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ประชาธิปไตยใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
ทางเลือกใหม่ (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
เสรีรวมไทย (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
รวมพลังประชาชน (สส.เขต : 0 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง)
โอกาสใหม่ (สส.เขต : 1 ที่นั่ง / บัญชีรายชื่อ 0 ที่นั่ง)
