พรรคทางเลือกใหม่ของ “พี่เต้” ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง
พรรคทางเลือกใหม่ของ มงคลกิตติ์ ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม พี่เต้ เป็นลำดับ 3 ยังไม่ได้เข้าสภา
อีกหนึ่งพรรคที่มีคนจับตาไม่น้อยคือ พรรคทางเลือกใหม่ ซึ่งมี มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายมงคลกิตติ์ ได้เสนอนโยบายที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน, จัดตั้งกองทัพอวกาศ, คืนชีพไดโนเสาร์, จัดตั้งจูราสสิคพาร์ค, เดินหน้าซื้อสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดนั้น
ล่าสุดผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้คะแนนเสียงมากกว่า 150,000 คะแนน ทำให้พรรคทางเลือกใหม่ได้ สส.บัญชีรายชื่อ แล้วอย่างน้อย 1 ที่นั่ง
อย่างไรก็ตามนายมงคลกิตติ์ นั้นเป็น สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 3 โดยนายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคจะได้เข้าไปนั่งสภา หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ขณะที่นายมงคลกิตติ์ โพสต์ข้อความว่า “พี่เต้007 ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ผม ผล 146,527 คะแนน
นับ 87.63%”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย
- “มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
- “พี่เต้” ส่องานเข้า! กกต. ชี้นโยบายพรรค อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: