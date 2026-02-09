ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง “น้ำเงิน” แลนด์สไลด์ได้เพราะ “ส้ม”

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 08:10 น.
ชูวิทย์ ผลการเลือกตั้ง 2569 พรรคภูมิใจไทย แลนด์สไลด์ได้ เพราะพรรคประชาชน รอบนี้ควรโทษตัวเอง ยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมาก

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังพบการเลือกตั้ง 2569 หลังจากที่พรรคภูมิใจไทยแลนด์สไลด์ โดยผลไม่เป็นทางการระบุว่า พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 194 ที่นั่งนั้น

โดยนายชูวิทย์ ระบุว่า “น้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้ม

พรรคส้มทำให้พรรคน้ำเงินเติบใหญ่ขึ้นมาเอง เหตุจากการวาง “กลยุทธ์ที่ผิดพลาด“ น้ำเงินแลนด์สไลด์มาเป็นอันดับ 1 และทำให้พรรคส้มได้น้อยลงกว่า ปี 2566 อย่างที่ผมคาดการณ์ แถมด้วยพรรคกล้าธรรมที่เติบโตขึ้น เพราะได้ร่วมรัฐบาล 4 เดือนกับพรรคน้ำเงิน พลอยฟ้าพลอยฝนได้ไปด้วยก็เพราะพรรคส้มอีก

จากที่ “ฝ่ายเสรีนิยม” เป็นผู้ชนะเมื่อครั้งก่อน แต่พรรคส้มทำให้ฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” พลิกฟื้นกลับมาแข็งแกร่งสุดๆ ที่นี้เห็นฝีมือการเมืองเก่าหรือยัง ว่าเขาทำกันยังไง? พรรคส้มต้องเรียนรู้อีกมาก และผมเตือนด้วยความหวังดีเสมอ

ประเทศไทยที่ “ยังไม่เปลี่ยน” ก็เพราะพรรคส้มฝันค้าง และคิดว่าตัวเองเก่ง ลำพองตัวกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 อย่างไม่คาดคิด แล้วส่งเด็กวานซืนไปสู้ สส. เขตกับบ้านใหญ่ จึงพากันล้มระเนระนาดอย่างที่ผมว่าไว้ ในพื้นที่เขตต่างจังหวัดที่บ้านใหญ่เตรียมตัวมาดี

ผมย้ำไปแล้วว่า ”พรรคส้มต้องโทษตัวเอง”. การไปปากไวพูดว่า “ประสบการณ์เก่าแบบนั้น ทำให้บ้านเมืองฉิบหายมาถึงทุกวันนี้“ ไม่ได้ทำให้พรรคส้มชนะการเลือกตั้ง พรรคส้มต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมาก เพื่อรับมือและพลิกเกมจากการเมืองเก่าให้ได้ แล้วเที่ยวนี้อย่าไปโทษใครอีกนะครับว่า ”เขาไม่ให้เราเป็นรัฐบาล“ ต้องพูดว่า ”เราไปทำเอาท่าไหน ทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียที“

แล้วนี่ ป.ป.ช. จะลงดาบตามอีก เรื่อง 44 สส. เสนอแก้ ม.112 หันมองตัวเองและปรับปรุง วันหนึ่งจะเป็นวันของพวกคุณ ให้กำลังใจและเดินก้าวต่อไป ทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยขวากหนาม แล้วต่อไปอย่าเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกไปเทให้ใครอีกนะน้อง พี่รักถึงเตือนน้อง แต่ยังกลับมาด่า

ทีนี้เข้าใจกันหรือยัง? ว่า “อิทธิฤทธิ์“ ของการเมืองเก่าเก่งแค่ไหนเมื่อพลาดเพียงก้าวเดียว จึงบอกได้ว่า “น้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้มเองแท้ๆ”

ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยสักนิด”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

