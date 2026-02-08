ข่าวการเมือง

ผลคะแนน พรรคเพื่อไทย สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569

อัปเดตผลเลือกตั้ง 69 พรรคเพื่อไทย

เกาะติดผลการเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ! พรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” และแคนดิเดตนายกฯ “ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” ทำคะแนนนำในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน แต่ต้องลุ้นหนักในสมรภูมิกทม. ที่พรรคประชาชนเบียดขึ้นมาอย่างสูสี คาดทราบผลชัดเจน 90% ก่อนเที่ยงคืนนี้

สรุปรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของพรรคเพื่อไทย (เบอร์ 9) จากการนับคะแนนเบื้องต้นถึงเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยพรรคพท.ของจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ยังคงทำคะแนนได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน แต่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีการแข่งขันที่สูงมากกับ “พรรคประชาชน”

ภาพ @พรรคเพื่อไทย
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวที่ทำการพรรค
ภาพจาก: พรรคเพื่อไทย

ผลเลือกตั้ง 69 พรรคเพื่อไทย รายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (อัปเดตล่าสุดถึงเวลา 21.00 น.)

  • สส. แบบแบ่งเขต 67 ที่นั่ง
  • สส. บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง
  • รวมจำนวนสส. – 86 ที่นั่ง

ส่วนของการนับคะแนนนั้น ปัจจุบัน กกต. เพิ่งเริ่มรายงานคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหลังจากปิดหีบเมื่อเวลา 17.00 น. โดยคาดว่าจะทราบผลคะแนนที่ชัดเจนกว่า 90% ในช่วงเวลาประมาณ 21.00 – 23.00 น. ของคืนนี้

โดยหลังวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ผลคะแนนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย ซึ่งทางฝั่งของกกต. จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนจะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน 60 วัน (ไม่เกินวันที่ 9 เมษายน 2569) ส่วนประชามติต้องประกาศผลภายใน 30 วัน หากไม่มีการคัดค้าน.

ภาพ @EctThailand

