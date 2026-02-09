ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 08:52 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 08:52 น.
92
ผลเลือกตั้ง 69 สงขลา สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2569 สงขลา ไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” แชมป์กวาด สส. 4 เก้าอี้ “กล้าธรรม” ผงาด 3 เขต “ปชป.” เหลือ 2

ลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา ทั้ง 9 เขต อย่างไม่เป็นทางการ โผลคะแนนชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของขั้วการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย กวาดที่นั่งไปได้มากที่สุดถึง 4 เขต ตามมาด้วย พรรคกล้าธรรม 3 เขต ในขณะที่แชมป์เก่าอย่าง พรรคประชาธิปัตย์ รักษาเก้าอี้ไว้ได้เพียง 2 เขตเท่านั้น

รายชื่อว่าที่ สส. สงขลา ทั้ง 9 เขต (อย่างไม่เป็นทางการ)

  • พรรคภูมิใจไทย 4 ที่นั่ง

    • เขต 1: นายสรรเพชร บุญญามณี

    • เขต 3: นายสมยศ พลายด้วง

    • เขต 6: นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์

    • เขต 7: นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ

  • พรรคกล้าธรรม 3 ที่นั่ง

    • เขต 4: นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

    • เขต 5: นายวงศ์วชร ขาวทอง

    • เขต 8: พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

  • พรรคประชาธิปัตย์ 2 ที่นั่ง

    • เขต 2: นายจูรี นุ่มแก้ว (ดาวติ๊กต็อกและขวัญใจชาวใต้)

    • เขต 9: นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเบื้องต้นจากหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งต้องรอการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

ภาพจาก: Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

