“พิธา” โพสต์ปลุกขวัญด้อมส้ม หลังพ่ายเลือกตั้ง จะลุกขึ้นใหม่และเดินไปด้วยกัน
พิธา โพสต์ปลุกขวัญด้อมส้ม หลังพ่ายเลือกตั้งย่อยยับ ผิดหวังได้ แต่จะไม่หมดหวัง จะลุกขึ้นใหม่และเดินไปด้วยกัน ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น
สืบเนื่องจากผลเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ จากที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 69 และ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา โดยอัปเดตล่าสุดจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคภูมิใจไทย ชนะการเลือกตั้ง และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคภูมิใจไทยได้ 194 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 175 และ บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง
สำหรับพรรคประชาชนตามาเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง และอันดับ 3 เป็นพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนเสียง 76 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 60 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ 16 ที่นั่ง ซึ่งจากผลดังกล่าวนั้นเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้น
ล่าสุด นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กปลุกขวัญกำลังใจว่า “ผิดหวังได้ แต่จะไม่มีวันหมดหวัง เราจะลุกขึ้นใหม่ และเดินต่อไปด้วยกัน”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลได้ว่า “คืนนี้พักผ่อน รับรู้ทุกความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เราจะลุกขึ้นไปพร้อมกับมัน ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมุ่งมั่นกว่าเดิม”
