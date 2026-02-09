ข่าว

ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 08:45 น.
ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ

รายงานความคืบหน้า ผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จไปแล้ว 94% พรรคประชาชนครองพื้นที่มากที่สุด ได้ไป 6 เขต พรรคกล้าธรรม ได้ สส.ไปทั้งหมด 4 เขต พรรคเพื่อไทย ฐานเสียงหลักไม่ได้เลยสักเขต

เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคประชาชน ได้ 24,179 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2

นางสาวการณิก จันทดา พรรคประชาชน ได้ 15,638 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3

นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาชน ได้ 12,292 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4

นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ พรรคประชาชน ได้ 14,223 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5

นายสมชิด กันธะยา พรรคประชาชน ได้ 5,821 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6

นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์ พรรคกล้าธรรม ได้ 2,339 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7

นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล พรรคกล้าธรรม ได้ 1,903 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 8

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคประชาชน ได้ 12,485 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 9

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคกล้าธรรม ได้ 4,108 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 10

นายนรพล ตันติมนตรี พรรคกล้าธรรม ได้ 769 คะแนน

