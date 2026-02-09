ผลเลือกตั้ง 69: สส. เชียงใหม่ 10 เขต ไม่เป็นทางการ
รายงานความคืบหน้า ผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จไปแล้ว 94% พรรคประชาชนครองพื้นที่มากที่สุด ได้ไป 6 เขต พรรคกล้าธรรม ได้ สส.ไปทั้งหมด 4 เขต พรรคเพื่อไทย ฐานเสียงหลักไม่ได้เลยสักเขต
เขตเลือกตั้งที่ 1
นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคประชาชน ได้ 24,179 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2
นางสาวการณิก จันทดา พรรคประชาชน ได้ 15,638 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3
นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคประชาชน ได้ 12,292 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4
นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ พรรคประชาชน ได้ 14,223 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5
นายสมชิด กันธะยา พรรคประชาชน ได้ 5,821 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 6
นางสาวสุภานันท์ ปัญญาทิพย์ พรรคกล้าธรรม ได้ 2,339 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 7
นายการุณย์ คูเจริญชัยกุล พรรคกล้าธรรม ได้ 1,903 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 8
นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคประชาชน ได้ 12,485 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 9
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคกล้าธรรม ได้ 4,108 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 10
นายนรพล ตันติมนตรี พรรคกล้าธรรม ได้ 769 คะแนน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เชียงใหม่” แดงสูญพันธุ์ พรรคประชาชน 6 เขต-พรรคกล้าธรรม 4 เขต
- ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า
- ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: