กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน
กปน.พะเยา รับสารภาพถูกพรรคการเมืองจ้าง ให้ทุจริตเลือกตั้ง กกต. ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน เตรียมสอบขยายผลเพิ่ม
จากกรณีเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา หลังพบว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.พะเยา ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมโกงการเลือกตั้ง โดยมีการฉวยโอกาสช่วงพักเที่ยงนำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบที่เตรียมมาหย่อนลงหีบใส่บัตรเลือกตั้ง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความผิดปกติในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยขอเรียน ข้อเท็จจริง ดังนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รายหนึ่ง แสดงตนแทน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบ ก่อนเข้าไปภายในคูหาเพื่อทำเครื่องหมาย ลงคะแนนขณะกำลังจะหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงทักท้วงและเข้าระงับเหตุไว้ได้ทันที ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าว ยังไม่ได้ ถูกหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวพร้อมของกลาง และแจ้งความดำเนินคดี ไว้ที่สถานีตำรวจในห้องที่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง และอ้างว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวน ขยายผลของเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันว่า การกระทำลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
