เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:05 น.
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

กกต. เปิดตัวศูนย์ “ECT REPORT 2569” เว็บรายงานผลเลือกตั้ง-ประชามติ 2569 เรียลไทม์ เริ่ม 6 โมงเย็นวันนี้ เช็กผลได้ที่ไหนดูเลย

พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดตัวความพร้อมของ “ศูนย์รายงานผลการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ” หรือ ECT REPORT 2569 ณ ชั้น 2 สำนักงาน กกต. เพื่อเตรียมรายงานผลคะแนนสดให้กับประชาชนได้รับทราบในค่ำคืนนี้

กกต. ได้พัฒนาระบบ ECT REPORT 2569 ร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำ อาทิ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Institute), สำนักงานคณะรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.), และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เพื่อให้การรายงานผลมีความรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย

กระบวนการรายงานผลเลือกตั้ง จะเริ่มขึ้นหลังจากปิดหีบและนับคะแนนเสร็จสิ้น

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) กว่า 100,000 หน่วยทั่วประเทศ จะทำการถ่ายภาพกระดานคะแนนและกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ระดับอำเภอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนจะอัปโหลดขึ้นสู่ระบบ Dashboard กลาง คาดว่าผลคะแนนจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ฟีเจอร์เด่นบน Dashboard แผนที่เปลี่ยนสีตามพรรคที่นำ

หน้าจอ Dashboard ที่เปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนติดตามนั้น จะแสดงผลข้อมูลแบบเข้าใจง่าย ดังนี้

  • แผนที่ประเทศไทย: จะแสดงสีตามพรรคการเมืองที่มีคะแนนนำในแต่ละพื้นที่ เมื่อคะแนนถูกส่งเข้ามา สีของแผนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการนับคะแนนจริง

  • เจาะลึกรายพื้นที่: สามารถดูรายละเอียดได้ทั้งแบบรายจังหวัดและรายเขตเลือกตั้ง

  • แยกประเภทคะแนน: แสดงผลครบถ้วนทั้ง คะแนน สส. แบบแบ่งเขต, สส. แบบบัญชีรายชื่อ และผลการออกเสียงประชามติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/ไม่แสดงความคิดเห็น)

ช่องทางติดตามผลคะแนนเลือกตั้ง 2569

ประชาชนสามารถเกาะติดผลการเลือกตั้งและการทำประชามติแบบเรียลไทม์ได้ผ่านช่องทางดังนี้:

  1. เว็บไซต์หลัก: ectreport69.ect.go.th

  2. เว็บไซต์สำนักงาน กกต.

  3. เว็บไซต์สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

  4. สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก กกต. ไปนำเสนอ

