รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่
รายงานผล ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป 2569 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป บรรยากาศทั่วประเทศเข้าสู่โหมดลุ้นระทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเริ่มเปิดหีบเพื่อทำการนับคะแนน ท่ามกลางการจับตามองของประชาชนทั้งประเทศว่าพรรคการเมืองใดจะกวาดที่นั่ง สส. เข้าสภาได้มากที่สุด ทิศทางของประชามติจะออกมาในรูปแบบใด
ปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นำนวัตกรรมรายงานผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการ ECT REPORT 2569 มาใช้เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งข้อมูลคะแนนดิบจากหน้าหน่วยเลือกตั้งกว่า 1 แสนหน่วย จะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบส่วนกลาง และจะเริ่มประมวลผลขึ้นหน้าจอ Dashboard ให้เห็นแนวโน้มคะแนนแรกตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้เห็นภาพแผนที่ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนสีตามพรรคที่มีคะแนนนำในแต่ละพื้นที่
ร่วมลุ้นและตรวจสอบผลคะแนนแบบเรียลไทม์ ไปพร้อมกันได้ที่นี่ ทีมข่าวไทยเกอร์ ได้เชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลตรงจาก กกต. เพื่อรายงานสดทุกความเคลื่อนไหว ทั้งคะแนน สส. แบบแบ่งเขต, บัญชีรายชื่อ
อัปเดตต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนกว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ใครจะเข้าวิน หรือจะมีเหตุการณ์พลิกล็อกหรือไม่ เช็กผลสดๆ ได้ด้านล่างนี้
รอผลเลือกตั้ง 2569
พรรคประชาชน 60 ที่นั่ง
พรรคภูมิใจไทย 46 ที่นั่ง
พรรคกล้าธรรม 17 ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย 16 ที่นั่ง
พรรคประชาธิปัตย์ 7 ที่นั่ง
พรรคพลังประชารัฐ
พรรครักชาติ
พรรคพลวัต
