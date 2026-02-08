กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!
เลือกตั้ง 69 ฉาวหนัก! กปน.พะเยา ฉวยโอกาสช่วงพักเที่ยง แอบหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ 7 ใบรวด กกต.-ตร. คุมตัวสอบด่วน
เกิดเหตุการณ์ฉาวระหว่างการเลือกตั้ง 2569 โดยเมื่อเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา มีรายงานความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา หลังพบว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.พะเยา ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมโกงการเลือกตั้ง โดยมีการฉวยโอกาสช่วงพักเที่ยงนำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 7 ใบที่เตรียมมาหย่อนลงหีบใส่บัตรเลือกตั้ง
ขณะกำลังพยายามนำบัตรเลือกตั้งที่เตรียมมาทั้งหมด 7 ใบ หย่อนลงในหีบใส่บัตรเลือกตั้ง ได้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนอื่น ๆ สังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติ จึงได้เข้าขัดขวางและรายงานเหตุดังกล่าวให้ทาง กกต.พะเยา รับทราบในทันที
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัว กปน.พะเยา คนดังกล่าวเอาไว้แล้ว และจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในครั้ง พร้อมเก็บรักษาหีบใส่บัตรเลือกตั้ง และพยานหลักฐานต่าง ๆ เอาไว้เป็นอย่างดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงปิดปากเงียบถึงรายละเอียดเชิงลึก แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดจริง ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่กลับกระทำการทุจริตเสียเองจะต้องรับโทษหนักกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย
อ้างอิงจาก : amarintv
