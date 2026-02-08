ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:06 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:07 น.
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 โดยพบว่า พรรคภูมิใจไทย เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย พรรคประชาชนเป็นอันดับ 2

นิด้าโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจผลสำรวจที่นั่ง สส. ทั่วประเทศ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 โดยจากผลโพลระบุว่าดังนี้

ภูมิใจไทย 140-150 ที่นั่ง

ประชาชน 125-135 ที่นั่ง

เพื่อไทย 110-120 ที่นั่ง

ประชาธิปัตย์ 35-45 ที่นั่ง

กล้าธรรม 35-45 ที่น่ง

อื่นๆ 55 ที่นั่ง

โดยสำนักข่าว TheThaiger จะเกาะติดผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

