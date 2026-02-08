ข่าวการเมือง
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 โดยพบว่า พรรคภูมิใจไทย เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย พรรคประชาชนเป็นอันดับ 2
นิด้าโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจผลสำรวจที่นั่ง สส. ทั่วประเทศ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 โดยจากผลโพลระบุว่าดังนี้
ภูมิใจไทย 140-150 ที่นั่ง
ประชาชน 125-135 ที่นั่ง
เพื่อไทย 110-120 ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์ 35-45 ที่นั่ง
กล้าธรรม 35-45 ที่น่ง
อื่นๆ 55 ที่นั่ง
โดยสำนักข่าว TheThaiger จะเกาะติดผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
