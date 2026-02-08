อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ ลงประชามติเพียบ
อ.ตฤณห์ ตั้งคำถามถึง กกต. ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนโวย ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตแล้ว แต่ชื่อยังโผล่ภูมิลำเนาเดิม
อ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร โพสต์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนรายหนึ่ง หลังเดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ แต่กลับไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยระบุว่า “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะแก้ปัญหาทันไหมครับ มีปัญหาประมาณ 1,000,000 เรื่องแล้วมั้งครับเนี่ย กรณีนี้เอาไงครับ ประชาชนเสียสิทธิ์ใครรับผิดชอบครับ”
ขณะที่ผู้ร้องเรียน ระบุว่า “สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันเสียสิทธิการลงประชามติ เห็นชอบแบบโกรธที่สุด และ จนท. กกต. ประจำหน่วย ช่วยได้แค่ใหไปแจ้งเหตุที่ไม่ใช้สิทธิ ซึ่งดิฉันได้แคปหน้าจอการลงทะเบียนนอกเขตให้ดู แต่ชื่อก็ยังไปอยู่ตามภูมิลำเนาเดิม”
ภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกัน โดยหลายคนยืนยันว่าตนเองก็ประสบปัญหาเช่นนี้ คือได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตไว้แล้ว แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์อีกครั้ง กลับพบว่ารายชื่อยังคงให้ไปใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านเดิม ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิได้
