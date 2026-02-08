สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?
โอละพ่อ! หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันไปโผล่ “โตเกียว” โดยไม่รู้ตัว สายการบิน United งานเข้า ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับ นาย วิกเตอร์ คัลเดรอน ผู้โดยสารของสายการบิน United Airlines ที่วางแผนการเดินทางจากลอสแอนเจลิส (LAX) เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวที่กรุงมานากัว ประเทศนิการากัว โดยมีกำหนดต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองฮูสตัน
ทว่า หลังวิกเตอร์ขึ้นเครื่องบินจากลอสแอนเจลิสและหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาระหว่างทางเขาสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่า “ทำไมเที่ยวบินไปฮูสตันที่ควรจะใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง 15 นาที ถึงบินมานานกว่า 6 ชั่วโมงแล้ว?”
คำตอบที่ได้รับทำเอาเขาช็อกตาตั้ง เมื่อพนักงานบอกว่า “เรากำลังมุ่งหน้าไปกรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) ค่ะ”
ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆ ว่า “เป็นไปได้อย่างไร?” ที่ผู้โดยสารจะเดินขึ้นเครื่องบินผิดลำ ข้ามทวีปไปไกลขนาดนั้นโดยที่ระบบสแกนตั๋วหรือเจ้าหน้าที่หน้าประตูไม่มีการแจ้งเตือน หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่กดข้ามการแจ้งเตือน โดยไม่ตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
หลังจากเครื่องลงจอดที่ญี่ปุ่น วิกเตอร์ต้องติดอยู่ที่สนามบินฮาเนดะ ไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม ต้องรอทางสายการบินจัดหาเที่ยวบินส่งตัวกลับมายังลอสแอนเจลิส เพื่อเริ่มต้นการเดินทางใหม่อีกครั้ง สรุปแล้วเขาไปถึงนิการากัวล่าช้ากว่ากำหนดถึง 48 ชั่วโมง
วิกเตอร์เปิดเผยว่า เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปกว่า $1,095 (ประมาณ 39,000 บาท) สำหรับค่าโรงแรมและเสื้อผ้า แต่ในตอนแรก United Airlines เสนอเงินชดเชยเป็นเครดิตการเดินทางให้เพียง $300 (ประมาณ 10,000 บาท) ซึ่งน้อยกว่าค่าตั๋วเครื่องบินราคา $655 ของเขาเสียอีก
ด้วยความไม่พอใจ เขาจึงร้องเรียนผ่านสื่อภาษาอังกฤษและสเปน จนกระทั่งล่าสุดทางสายการบินได้เพิ่มข้อเสนอเงินชดเชยเป็นเครดิตการเดินทางมูลค่า $1,000 (ประมาณ 35,000 บาท) เพื่อเป็นการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ กรณีผู้โดยสารขึ้นผิดลำไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีสายการบิน Spirit ส่งเด็ก 6 ขวบไปผิดเมือง หรือกรณีผู้โดยสารจะไปซิดนีย์ ออสเตรเลีย แต่ดันไปโผล่ที่ซิดนีย์ ประเทศแคนาดา แทน เป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซาก
