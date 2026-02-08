สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:55 น.
โอละพ่อ! หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันไปโผล่ “โตเกียว” โดยไม่รู้ตัว สายการบิน United งานเข้า ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับ นาย วิกเตอร์ คัลเดรอน ผู้โดยสารของสายการบิน United Airlines ที่วางแผนการเดินทางจากลอสแอนเจลิส (LAX) เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวที่กรุงมานากัว ประเทศนิการากัว โดยมีกำหนดต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองฮูสตัน

ทว่า หลังวิกเตอร์ขึ้นเครื่องบินจากลอสแอนเจลิสและหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาระหว่างทางเขาสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่า “ทำไมเที่ยวบินไปฮูสตันที่ควรจะใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง 15 นาที ถึงบินมานานกว่า 6 ชั่วโมงแล้ว?”

คำตอบที่ได้รับทำเอาเขาช็อกตาตั้ง เมื่อพนักงานบอกว่า “เรากำลังมุ่งหน้าไปกรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) ค่ะ”

ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆ ว่า “เป็นไปได้อย่างไร?” ที่ผู้โดยสารจะเดินขึ้นเครื่องบินผิดลำ ข้ามทวีปไปไกลขนาดนั้นโดยที่ระบบสแกนตั๋วหรือเจ้าหน้าที่หน้าประตูไม่มีการแจ้งเตือน หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่กดข้ามการแจ้งเตือน โดยไม่ตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างร้ายแรง

หลังจากเครื่องลงจอดที่ญี่ปุ่น วิกเตอร์ต้องติดอยู่ที่สนามบินฮาเนดะ ไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสม ต้องรอทางสายการบินจัดหาเที่ยวบินส่งตัวกลับมายังลอสแอนเจลิส เพื่อเริ่มต้นการเดินทางใหม่อีกครั้ง สรุปแล้วเขาไปถึงนิการากัวล่าช้ากว่ากำหนดถึง 48 ชั่วโมง

วิกเตอร์เปิดเผยว่า เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปกว่า $1,095 (ประมาณ 39,000 บาท) สำหรับค่าโรงแรมและเสื้อผ้า แต่ในตอนแรก United Airlines เสนอเงินชดเชยเป็นเครดิตการเดินทางให้เพียง $300 (ประมาณ 10,000 บาท) ซึ่งน้อยกว่าค่าตั๋วเครื่องบินราคา $655 ของเขาเสียอีก

ด้วยความไม่พอใจ เขาจึงร้องเรียนผ่านสื่อภาษาอังกฤษและสเปน จนกระทั่งล่าสุดทางสายการบินได้เพิ่มข้อเสนอเงินชดเชยเป็นเครดิตการเดินทางมูลค่า $1,000 (ประมาณ 35,000 บาท) เพื่อเป็นการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้โดยสารขึ้นผิดลำไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีสายการบิน Spirit ส่งเด็ก 6 ขวบไปผิดเมือง หรือกรณีผู้โดยสารจะไปซิดนีย์ ออสเตรเลีย แต่ดันไปโผล่ที่ซิดนีย์ ประเทศแคนาดา แทน เป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซาก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

