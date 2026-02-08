“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

บันเทิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:46 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:46 น.
ชาวจรัญฯ รายงานตัว! “มิลลิ” โผล่เช็กอิน เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ พร้อมไอเท็มจัดเต็ม ส้มสีส้ม และเสื้อยืดข้อความสุดปัง แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ วันที่ 8 ก.พ. 2569 โดยตลอดทั้งวันประชาชนต่างเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ เพื่อใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก รวมทั้งเหล่าบรรดาคนดัง ทั้งนักร้อง นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ ต่างมาร่วมใช้สิทธิมากมาย

ขณะที่ มิลลิ (MILLI) ดนุภา คณาธีรกุล แร็ปเปอร์สาวชื่อดัง โพสต์ภาพขณะยืนอยู่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 33 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พร้อมกับถือพัดสีส้ม และสวมเสื้อที่มีข้อความว่า “ถูกปากคนไทย” โดยระบุแคปชั่นว่า “ชาวจรัญเช็คอินจ้า #เลือกตั้ง69

มิลลิ แร็ปเปอร์ชื่อดัง โพสต์หลังเลือกตั้ง
FB/ MILLI

เหล่าแฟนคลับที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นให้ความสำคัญกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

FB/ MILLI

บันเทิง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

