ข่าว

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:06 น.
3,075
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

ทำความรู้จัก เปิดประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน จับตาผลเลือกตั้ง 2569 ลุ้นเก้าอี้นายกฯ คนที่ 33

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันอายุ 38 ปี ย่าง 39 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ “สุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหารัมทรัพย์ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เรืองปัญญา เคหะการ จำกัด

เท้ง ณัฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก ก่อนเข้าศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นทางชีวิตของ เท้ง ก่อนก้าวเข้าสู่บทบาทนักการเมือง

หลังจาก เท้ง ณัฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (absolute.co.th) โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้า หรือให้เช่าซอฟแวร์ธุรกิจ และออกแบบเขียนโปรแกรมของระบบงาน

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

เท้ง ณัฐพงษ์ กับบทบาททางการเมือง

ในปี 2562 เท้ง ณัฐพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 28 ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่

ต่อมา พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค จากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2563 เท้ง ณัฐพงษ์ จึงได้ย้ายมาสังกัด พรรคก้าวไกล และดำรงตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณระหว่างปี 2562-2566 รวมถึงรองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลของพรรค

ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เท้ง ณัฐพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26

ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประวัติ
ภาพจาก : IG @tee4cute

ภายหลังพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค (อีกครั้ง) จากคดียุบพรรคการเมือง ในปีพ.ศ. 2567 เท้ง ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของ พรรคประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าพรรคประชาชน” ในทันที

ด้วยจำนวน สส. มากที่สุดในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขึ้นเป็น “ผู้นำฝ่ายค้าน” ในสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยาย และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และ เท้ง ณัฐพงษ์ ได้เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวันเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีอายุน้อยที่สุด โดยในขณะนั้น เท้ง เข้าดำรงตำแหน่งด้วยอายุเพียง 37 ปี 4 เดือน 7 วัน

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-2
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกฯ จับตาผลเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ลุ้นชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 33 ของไทย

สำหรับการเลือกตั้ง 2569 พรรคประชาชน เสนอชื่อ เท้ง ณัฐพงษ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 จากพรรคประชาชน พร้อมกับ ศิริกัญญา ตันสกุล และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร โดยชูนโยบาย ไทยไม่เทา มุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันและทุนสีเทาในปีระเทศไทย

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-1
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

“ก้าว Geek” ผลงานเลื่องชื่อ

ด้วยความรู้และความสามารถของเท้ง ณัฐพงษ์ ใน ปี 2564 เขาเริ่มเดินหน้าทำงานโดยจัดตั้งชุมชน “ก้าว Geek” บนแพลตฟอร์ม Discord โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดจากพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ก้าว Geek คือ สังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นพื้นที่พูดคุย ติดตามนโยบายและแชร์ไอเดียกับประชาชน โดยจะแบ่งห้องแชทเพื่อพูดคุยในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น

  • Onboarding เพื่อแนะนำตัว และเสนอทักษะ รวมถึงผลงานที่เคยทำมา
  • Project ให้ประชาชนร่วมเสนอไอเดียในการแก้ไขนโยบาย หรือกฎหมาย เพื่อพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น
  • Community จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อย ได้แก่ การพูดคุยทั่วไป การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเสนอข้อมูลเรื่องการสร้างเมืองให้สร้างสรรค์ เป็นต้น

นอกจากนี้เท้งยังเสนอไอเดียต่าง ๆ ที่มีประโยชน์วงการเทคโนโลยีของไทย และรวบรวมเครื่องมือในการสร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนติดตามความคืบหน้า 300 นโยบายจากก้าวไกลอีกด้วย

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-4
ภาพจาก : FB พรรคประชาชน – People’s Party
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-5
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-6
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ-7
ภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : th.wikipedia

รูปภาพจาก : FB ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut, พรรคประชาชน – People’s Party

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

10 นาที ที่แล้ว
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

38 นาที ที่แล้ว
สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า ข่าว

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

42 นาที ที่แล้ว
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026 ข่าว

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ์ ลงประชามติเพียบ ข่าวการเมือง

อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ ลงประชามติเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ถูกกล่าวหา แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว ข่าวการเมือง

รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ ข่าวการเมือง

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000% ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว ข่าวการเมือง

เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 17:06 น.
3,075
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button