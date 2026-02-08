ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน
ทำความรู้จัก เปิดประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน จับตาผลเลือกตั้ง 2569 ลุ้นเก้าอี้นายกฯ คนที่ 33
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันอายุ 38 ปี ย่าง 39 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ “สุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหารัมทรัพย์ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เรืองปัญญา เคหะการ จำกัด
เท้ง ณัฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก ก่อนเข้าศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางชีวิตของ เท้ง ก่อนก้าวเข้าสู่บทบาทนักการเมือง
หลังจาก เท้ง ณัฐพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (absolute.co.th) โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการค้า หรือให้เช่าซอฟแวร์ธุรกิจ และออกแบบเขียนโปรแกรมของระบบงาน
เท้ง ณัฐพงษ์ กับบทบาททางการเมือง
ในปี 2562 เท้ง ณัฐพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 28 ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่
ต่อมา พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค จากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2563 เท้ง ณัฐพงษ์ จึงได้ย้ายมาสังกัด พรรคก้าวไกล และดำรงตำแหน่งกรรมาธิการงบประมาณระหว่างปี 2562-2566 รวมถึงรองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลของพรรค
ต่อมาในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เท้ง ณัฐพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ภายหลังพรรคก้าวไกลถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค (อีกครั้ง) จากคดียุบพรรคการเมือง ในปีพ.ศ. 2567 เท้ง ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของ พรรคประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าพรรคประชาชน” ในทันที
ด้วยจำนวน สส. มากที่สุดในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ เท้ง ณัฐพงษ์ ขึ้นเป็น “ผู้นำฝ่ายค้าน” ในสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยาย และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และ เท้ง ณัฐพงษ์ ได้เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวันเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีอายุน้อยที่สุด โดยในขณะนั้น เท้ง เข้าดำรงตำแหน่งด้วยอายุเพียง 37 ปี 4 เดือน 7 วัน
เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกฯ จับตาผลเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ลุ้นชิงเก้าอี้นายกฯ คนที่ 33 ของไทย
สำหรับการเลือกตั้ง 2569 พรรคประชาชน เสนอชื่อ เท้ง ณัฐพงษ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 จากพรรคประชาชน พร้อมกับ ศิริกัญญา ตันสกุล และ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร โดยชูนโยบาย ไทยไม่เทา มุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันและทุนสีเทาในปีระเทศไทย
“ก้าว Geek” ผลงานเลื่องชื่อ
ด้วยความรู้และความสามารถของเท้ง ณัฐพงษ์ ใน ปี 2564 เขาเริ่มเดินหน้าทำงานโดยจัดตั้งชุมชน “ก้าว Geek” บนแพลตฟอร์ม Discord โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดจากพรรคการเมืองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ก้าว Geek คือ สังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นพื้นที่พูดคุย ติดตามนโยบายและแชร์ไอเดียกับประชาชน โดยจะแบ่งห้องแชทเพื่อพูดคุยในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น
- Onboarding เพื่อแนะนำตัว และเสนอทักษะ รวมถึงผลงานที่เคยทำมา
- Project ให้ประชาชนร่วมเสนอไอเดียในการแก้ไขนโยบาย หรือกฎหมาย เพื่อพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น
- Community จะมีการแบ่งหมวดหมู่ย่อย ได้แก่ การพูดคุยทั่วไป การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเสนอข้อมูลเรื่องการสร้างเมืองให้สร้างสรรค์ เป็นต้น
นอกจากนี้เท้งยังเสนอไอเดียต่าง ๆ ที่มีประโยชน์วงการเทคโนโลยีของไทย และรวบรวมเครื่องมือในการสร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนติดตามความคืบหน้า 300 นโยบายจากก้าวไกลอีกด้วย
