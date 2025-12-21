ดราม่าสนั่น! สายการบินดัง ไม่ขนสัมภาระผดส.ทั้งลำมาด้วย ฟังข้ออ้างยิ่งช็อก!
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) งานเข้า ! โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนาทีบินจากไทยไปอินเดีย แต่ดันไม่เอาสัมภาระผู้โดยสารทั้งลำมาด้วย พนง.อ้างน้ำมันไม่พอขน กระเป๋าเตรียมตามมาอีก 2 วัน
กำลังเป็นประเด็นร้อน ดราม่าเรียกสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นหลังจากที่ “เพจอีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ” โพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงสายการยินหนึ่ง โดยระบุว่า “แบบนี้ก็มีด้วยสายการบิน Thai Lion Air SL-214 บินจากไทยไปอินเดีย แต่ไม่ได้เอาสัมภาระคนทั้งลำมา พนง.อ้างว่าน้ำมันไม่พอขนจะเอากระเป๋าตามมาให้อีก2วัน ไว้เอากระเป๋าเที่ยวบินขากลับ”
แม้ต่อมาจะมีคนเข้ามาอธิบายถึงอุบัติเหตุดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสายการบิน แต่เสียงส่วนมากที่ถกกันบนโลกออนไลน์ก็ยังมิวายมองในแง่ที่หากเกิดเหตุเลวร้ายขึ้น เช่น กรณีสมมติว่ามีผู้โดยสารของสายการบินนี้มีโรคประจำตัว แล้วต้องรับประทานยาประจำตัวจะแก้ไขอย่างไรด้วย
“เกิดขึ้นได้กับทุกสาย แต่ก็โอกาสน้อย ถ้าสายการบินวางแผนดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้น ปกติคนอินเดีย เวลาขึ้นเครื่องของจะเยอะมากๆ เพราะนิยมซื้อของกลับอินเดีย บางคนซื้อทีวีกลับก็มี ประกอบกับประเภทน้ำหนัก ของตัวผู้โดยสารไฟลท์นี้ ก็คงเต็มmaxแล้ว พอจะรอเติมน้ำมัน ก็อาจดีเลย์ไปอีก เพราะไม่ได้ plan เรียกรถเติมน้ำมันไว้ เลยบินมาก่อนเพื่อไม่ให้กระทบตารางบินโดยรวม อารมณ์แบบเสียน้อยเสียยาก”
“สงสารคนนั่งไฟท์นี้เลย ให้ใส่ชุดเดิมไปก่อน กระเป๋าเอามาให้ขากลับ อิหยังวะ ! ไฟท์ SL214 กรุงเทพ-อินเดียต่อแถวกรอกเอกสารกระเป๋าหายยกลำ”
“แล้วถ้า เค้ามีโรค ประจำตัว ต้องกินยา ละ คิดได้เนาะ”
ขณะที่บางรายถึงขั้นประฌามบุคคลากรของสายการบินนี้ โดยระบุว่า “พนักงานเตรียมหางานใหม่รอไว้เลย คงไม่มีใครกล้าขึ้นอีกเสียดายเงินค่าตั๋ว“.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!
- สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย
- ผดส. รวมตัวฟ้องสองสายการบินดัง เหตุที่นั่งติดหน้าต่างไม่มีหน้าต่าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: