สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย
สายการบินไต้หวัน EVA Air เข้าสอบ หลังถูกกล่าวหาว่าหัวหน้าของแอร์หญิงวัย 34 ปี บังคับให้เธอทำงานต่อแม้ป่วยหนัก จนเสียชีวิตในที่สุด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Air) ของไต้หวัน ได้เข้าสอบสวน หลังมีข้อกล่าวหาว่าพนักงานต้อนรับหญิงวัย 34 ปี เสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย จนเสียชีวิตในที่สุด
โดยอ้างอิงจากสื่อไต้หวันระบุว่า พนักงานคนดังกล่าวป่วยหนักบนเที่ยวบินจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ไปยังไต้หวัน ซึ่งหัวหน้าไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและทำการลงจอดฉุกเฉิน และสั่งให้เธอทำงานต่อ
ในรายงานระบุว่าพนักงานคนดังกล่าวขอวิลแชร์ และขอให้แจ้งรถพยาบาลทันทีเมื่อเครื่องลงจอด โดยหญิงคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จนเสียชีวิตในที่สุด อย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเธอเสียชีวิตจากอะไร
เบื้องต้น สหภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และสายการบิน EVA ได้ออกมาแถลงร่วมกันระบุว่า พวกเขากำลังสอบสวนพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาคนดังกล่าวว่าเข้าข่ายการกลั่นแกล้งในที่ทำงานหรือไม่
และหวังว่าโศกนาฎกรรมดังกล่าว จะทำให้สายการบินมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่กล้าหยุดเนื่องจากกลัวว่าการลาจะกระทบการประเมินผลงานและโบนัสประจำปี
เช่นเดียวกันกับสำนักงานตรวจสอบแรงงานเมืองเถาหยวนจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
