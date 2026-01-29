แอร์เอเชีย งานเข้า! ลืมผู้โดยสาร 23 คน สายการบินแจง พลาดได้ไง
สาวโพสต์ แอร์เอเชีย เกือบเทผู้โดยสาร 23 ชีวิต ติดบนรถบัส เครื่องถอยเตรียมบิน “ป้ายา” ฮีโร่ลุกท้วงจนวุ่น สุดท้ายได้กลับมารับ สายการบินแจงแบบนี้
ดราม่าเดือดในโลกออนไลน์ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ระทึกขวัญในฐานะผู้ประสบภัย จากเที่ยวบินเส้นทาง ดอนเมือง-หาดใหญ่ (FD3116) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 07.10 น. ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์สื่อสารผิดพลาดจนเกือบทำให้ผู้โดยสารตกเครื่องยกกลุ่มถึง 23 คน
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ขึ้นเครื่องวันนั้นเป็นรูปแบบ Bus Gate นั่งรถบัสไปขึ้นเครื่อง ตนกับเพื่อนได้ขึ้นไปนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว และเครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวถอยหลัง เพื่อเตรียมตัวไป Take off แต่จู่ๆ มีคุณป้าท่านหนึ่ง ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วเดินไปหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อแจ้งระงับการออกเดินทาง
พนักงานต้อนรับแจ้งให้คุณป้านั่งลงเนื่องจากเครื่องกำลังจะออก แต่คุณป้ายืนยันเสียงแข็งว่า “เครื่องยังออกไม่ได้ เพื่อนป้าเช็คอินมาแล้ว นั่งรถคันเดียวกันมา แต่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่อง อย่าเพิ่งออก!”
ทางพนักงานต้อนรับพยายามอธิบายว่า หากผู้โดยสารไม่ขึ้นมาตามเวลา เครื่องจำเป็นต้องออกเดินทาง และสันนิษฐานว่าผู้โดยสารอาจเข้าห้องน้ำ หรือขึ้นรถบัสผิดคัน แต่คุณป้ายังยืนกรานและโทรศัพท์หาเพื่อน อาจารย์ ทันที จนทราบความจริงว่า “อาจารย์อยู่บนรถบัส แต่ประตูรถไม่เปิด จะให้ลงยังไง”
หลังจากโต้เถียงกันสักพัก เครื่องบินจึงเคลื่อนกลับมาจอดที่เดิมและเปิดประตูรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารเดินลงมาจากรถบัสและขึ้นเครื่องมาทั้งหมด 23 คน ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนของคุณป้าคนเดียว สร้างความตกตะลึงให้กับผู้โดยสารทั้งลำ
เจ้าของโพสต์ได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการทำงานของสายการบิน ว่าสายการบินปล่อยปละละเลยทิ้งผู้โดยสาร 23 คนไว้บนรถบัสได้อย่างไร? การสื่อสารระหว่างลูกเรือและคนขับรถบัสเป็นศูนย์หรือไม่? ทำไมไม่มีการนับจำนวนผู้โดยสาร (Headcount) ก่อนเครื่องออกตามมาตรฐานการบินปกติ? ทำไมไม่มีการประกาศตามหาผู้โดยสารที่เช็คอินแล้วแต่ตัวยังไม่ถึงเครื่อง?
หากคุณป้าไม่ลุกขึ้นท้วง ผู้โดยสาร 23 คนนี้จะถูกทิ้งให้ตกเครื่องใช่หรือไม่?
ความผิดพลาดนี้ทำให้เที่ยวบินล่าช้าไปกว่า 2 ชั่วโมง แม้สุดท้ายจะเดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ แต่ผู้โดยสารต่างรู้สึกเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเจ้าของโพสต์ได้ยกย่อง “ป้ายา” ให้เป็นฮีโร่ผู้ทวงคืนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารทั้ง 23 ชีวิต พร้อมฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังในการเดินทางครั้งต่อไป
แอร์เอเชีย ชี้แจง ลืมผู้โดยสาร 23 คน อ้าง ประสานงานภาคพื้นผิดพลาด
ต่อมา สายการบินแอร์เอเชีย ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3116 เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) ซึ่งทำการบินเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เที่ยวบินดังกล่าวมีกำหนดออกเดินทางเวลา 07.10 น. และถึงปลายทางเวลา 08.45 น. มีผู้โดยสารเดินทางรวม 136 คน
จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนออกเดินทางเกิดความคลาดเคลื่อนด้านการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย กัปตันจึงตัดสินใจรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ส่งผลให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 36 นาที
สายการบินแอร์เอเชียขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หลังได้อ่านคำแถลงของแอร์เอเชีย ได้มีชาวเน็ตวิจารณ์อย่างมากถึงความผิดพลาดในมาตรฐานการทำงานว่าปล่อยให้เกิดขึ้นหลุดรอดไปจนถึงกระบวนการเกือบขึ้นบินได้อย่างไร ทั้งที่ผู้โดยสารตกค้างถึง 23 คน และโหลดกระเป๋าแล้ว
จี้ 4 ปมปริศนา หลุดมาได้ยังไง
การนับจำนวนคน ลูกเรือพลาดขั้นตอนนี้ไปได้อย่างไร ในเมื่อรายชื่อผู้โดยสารในระบบ (iPad) จะต้องแสดงยอดคนที่สแกนตั๋วเข้ามาแล้ว
การประกาศ Boarding Completed ลูกเรือแจ้งว่าการขึ้นเครื่องเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร ทั้งที่ยอดคนบนเครื่องหายไปกว่า 20 คน
เจ้าหน้าที่ภาคพื้น ปล่อยให้เครื่องบินถอย (Push back) หรือเริ่มเคลื่อนตัว ได้อย่างไร หากมีรถบัสจอดรอส่งผู้โดยสารอยู่ในบริเวณนั้น
การสื่อสาร ใครเป็นคนรับผิดชอบ และความผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดไหนกันแน่
ชาวเน็ตหลายคนเห็นว่า นี่คือความผิดพลาดในระดับระเบียบปฏิบัติ (Protocol) ที่รุนแรงมาก ซึ่งหากเกิดขึ้นในสถานการณ์อื่น อาจนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตได้เลย พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าแถลงการณ์ของสายการบินยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะตอบข้อสงสัยเหล่านี้ได้
นอกจากนี้ ยังทิ้งท้ายถึงกรณีของ “ป้ายา” (ผู้โดยสารที่ลุกขึ้นท้วง) ว่าไม่แปลกใจที่ตอนแรกคนอาจจะมองว่าเป็นมนุษย์ป้า เพราะสถานการณ์ที่ “ลืมผู้โดยสารที่สแกนตั๋วแล้วถึง 23 คน” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากจนแทบไม่มีใครเชื่อ แต่เมื่อเกิดขึ้นจริง ป้ายาจึงกลายเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์ในครั้งนี้
