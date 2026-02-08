ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:32 น.
53
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่หนองบัวลำภู เขต 1 เมื่อนักวิชาการชื่อดัง “ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์” ออกมาโพสต์แฉว่าพบความผิดปกติในเอกสารแนะนำผู้สมัคร โดยผู้สมัครเบอร์ 4 “กฤษณโชติ เทศแก้ว” จากพรรคประชาชน กลับถูกระบุสังกัดพรรคภูมิใจไทยแทน ด้าน กกต. แถลงล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ

การลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ในวันนี้ (8 ก.พ. 69) เกิดกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง โพสต์ข้อมูลอ้างว่า ได้รับแจ้งจากพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับความผิดพลาดในเอกสารประชาสัมพันธ์หรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง

โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.หนองบัวลำภู ผู้สมัคร หมายเลข 4 นายกฤษณโชติ เทศแก้ว ซึ่งสังกัดพรรคประชาชน กลับมีข้อมูลในเอกสารบางจุดระบุว่า สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครและพรรคการเมืองที่สังกัด

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพรรคประชาชน พบว่านายกฤษณโชติ เทศแก้ว คือผู้สมัครในเขต 1 หนองบัวลำภู (อ.เมือง และบางส่วนของ อ.โนนสัง) ภายใต้สังกัดพรรคประชาชนจริง

ดราม่าหนองบัวลำภู! ศิโรตม์แฉเอกสาร กกต. สลับพรรคผู้สมัครพรรคประชาชนเป็นภูมิใจไทย
ภาพจาก Facebook @sirote.klampaiboon
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้ง
ภาพ @EctThailand

กกต. แถลงแจง อัปเดตล่าสุด ! ยังไม่ได้รับรายงาน

เมื่อเวลาบ่ายที่ผ่านมา ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยในช่วงการตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์แฉเรื่องการสลับพรรคผู้สมัครที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น

ทางรองเลขาธิการ กกต. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีว่า มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป (ดูคลิป).

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

27 วินาที ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

10 นาที ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

21 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

52 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว ข่าวการเมือง

รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ ข่าวการเมือง

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000% ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว ข่าวการเมือง

เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ควง คุณแม่-พี่สาว ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100% ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน บิ๊กตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่ ข่าวการเมือง

ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดออกรพ. อดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ &quot;มีแฟนแล้ว&quot; ข่าวการเมือง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ “มีแฟนแล้ว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ข่าว

สภาพอากาศวันเลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เบอร์เลือกตั้ง 69 รวมครบ 52 พรรคการเมือง เข้าคูหา 8 ก.พ. วันนี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 2 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ความลับแตก! เรื่องที่ปิดบังแฟนไว้จะถูกจับได้ เคลียร์ไม่ดีมีเลิก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวนักแสดงซีรี RHOC บันเทิง

ช็อกวงการเรียลลิตี้ “ลูกสาวตัวแม่สุดแซ่บ” โผล่ไร้บ้าน เสียนิ้ว-ฟันหายเกือบหมดปาก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายเคเบิลขาด หญิงได้รับบาดเจ็บจากลิฟต์ตก 4 ชั้น ในเขตพญาไท ข่าว

ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษอุบัติเหตุสมุย ข่าวอาชญากรรม

อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:32 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button