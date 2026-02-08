หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่หนองบัวลำภู เขต 1 เมื่อนักวิชาการชื่อดัง “ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์” ออกมาโพสต์แฉว่าพบความผิดปกติในเอกสารแนะนำผู้สมัคร โดยผู้สมัครเบอร์ 4 “กฤษณโชติ เทศแก้ว” จากพรรคประชาชน กลับถูกระบุสังกัดพรรคภูมิใจไทยแทน ด้าน กกต. แถลงล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ
การลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ในวันนี้ (8 ก.พ. 69) เกิดกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง โพสต์ข้อมูลอ้างว่า ได้รับแจ้งจากพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับความผิดพลาดในเอกสารประชาสัมพันธ์หรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.หนองบัวลำภู ผู้สมัคร หมายเลข 4 นายกฤษณโชติ เทศแก้ว ซึ่งสังกัดพรรคประชาชน กลับมีข้อมูลในเอกสารบางจุดระบุว่า สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครและพรรคการเมืองที่สังกัด
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพรรคประชาชน พบว่านายกฤษณโชติ เทศแก้ว คือผู้สมัครในเขต 1 หนองบัวลำภู (อ.เมือง และบางส่วนของ อ.โนนสัง) ภายใต้สังกัดพรรคประชาชนจริง
กกต. แถลงแจง อัปเดตล่าสุด ! ยังไม่ได้รับรายงาน
เมื่อเวลาบ่ายที่ผ่านมา ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยในช่วงการตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์แฉเรื่องการสลับพรรคผู้สมัครที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น
ทางรองเลขาธิการ กกต. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากพื้นที่ อย่างไรก็ตามจะสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีว่า มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป (ดูคลิป).
