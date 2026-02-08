เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา
เลือกตั้ง 69 จ.ลำปาง วุ่น! อดีตนายทหาร ฉีกบัตรเลือกตั้ง ยันไม่ได้เจตนา อ้าง คลี่แรงจนชำรุด จนท.แจ้งความดำเนินคดี คาดโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี
เมื่อช่วงสายของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งและลงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 บ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุวุ่นวาย หลังจากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรายหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตนายทหารยศ “ร้อยโท” อายุ 65 ปีทำบัตรเลือกตั้ง สส. ฉีกขาดในระหว่างที่กำลังเตรียมจะเข้าคูหาลงคะแนน
หลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้เข้าควบคุมตัวอดีตนายทหารรายดังกล่าวทันที โดยผู้ต้องหาให้การอ้างว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายบัตรเลือกตั้งหรือสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะความไม่ระมัดระวังและความใจร้อนที่ต้องการจะคลี่บัตรเลือกตั้งออก โดยใช้แรงมากเกินไปทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดคามือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมเศษบัตรไว้เป็นหลักฐานพร้อมรายงานเหตุการณ์ต่อจังหวัดทันที
ขณะที่ นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เดินทางไปยัง สภ.ห้างฉัตร เพื่อพบพนักงานสอบสวนและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และ พ.ร.บ. ประชามติ มีข้อห้ามชัดเจนเกี่ยวกับการทำบัตรชำรุดเสียหาย
ทั้งนี้ ข้อกฎหมายในการเลือกตั้ง สส. ระบุไว้ว่า ห้ามจงใจทำบัตรให้ชำรุดเสียหาย เช่น ฉีกบัตร หรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรดี หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 10 ปี (พ.ร.ป. สส. ฯ มาตรา 144)
ส่วนในการทำประชามติ ห้ามทำลายบัตรออกเสียง หรือจงใจทำให้บัตรชำรุดเสียหาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ. ประชามติฯ มาตรา 74)
ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.ห้างฉัตร ได้บันทึกคำกล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
