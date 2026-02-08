ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:04 น.
58

เลือกตั้ง 69 จ.ลำปาง วุ่น! อดีตนายทหาร ฉีกบัตรเลือกตั้ง ยันไม่ได้เจตนา อ้าง คลี่แรงจนชำรุด จนท.แจ้งความดำเนินคดี คาดโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี

เมื่อช่วงสายของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการเลือกตั้งและลงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 บ้านยางอ้อยใต้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุวุ่นวาย หลังจากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรายหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตนายทหารยศ “ร้อยโท” อายุ 65 ปีทำบัตรเลือกตั้ง สส. ฉีกขาดในระหว่างที่กำลังเตรียมจะเข้าคูหาลงคะแนน

หลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้เข้าควบคุมตัวอดีตนายทหารรายดังกล่าวทันที โดยผู้ต้องหาให้การอ้างว่า ตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายบัตรเลือกตั้งหรือสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะความไม่ระมัดระวังและความใจร้อนที่ต้องการจะคลี่บัตรเลือกตั้งออก โดยใช้แรงมากเกินไปทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดคามือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมเศษบัตรไว้เป็นหลักฐานพร้อมรายงานเหตุการณ์ต่อจังหวัดทันที

ขณะที่ นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เดินทางไปยัง สภ.ห้างฉัตร เพื่อพบพนักงานสอบสวนและแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และ พ.ร.บ. ประชามติ มีข้อห้ามชัดเจนเกี่ยวกับการทำบัตรชำรุดเสียหาย

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา-1
ภาพจาก : โหนกระแส

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายในการเลือกตั้ง สส. ระบุไว้ว่า ห้ามจงใจทำบัตรให้ชำรุดเสียหาย เช่น ฉีกบัตร หรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรดี หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 10 ปี (พ.ร.ป. สส. ฯ มาตรา 144)

ส่วนในการทำ​ประชามติ ห้ามทำลายบัตรออกเสียง หรือจงใจทำให้บัตรชำรุดเสียหาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ. ประชามติฯ มาตรา 74)

ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.ห้างฉัตร ได้บันทึกคำกล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

51 วินาที ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

10 นาที ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

21 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

52 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว ข่าวการเมือง

รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ ข่าวการเมือง

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000% ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว ข่าวการเมือง

เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ควง คุณแม่-พี่สาว ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100% ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน บิ๊กตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่ ข่าวการเมือง

ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดออกรพ. อดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ &quot;มีแฟนแล้ว&quot; ข่าวการเมือง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ “มีแฟนแล้ว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ข่าว

สภาพอากาศวันเลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เบอร์เลือกตั้ง 69 รวมครบ 52 พรรคการเมือง เข้าคูหา 8 ก.พ. วันนี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 2 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ความลับแตก! เรื่องที่ปิดบังแฟนไว้จะถูกจับได้ เคลียร์ไม่ดีมีเลิก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวนักแสดงซีรี RHOC บันเทิง

ช็อกวงการเรียลลิตี้ “ลูกสาวตัวแม่สุดแซ่บ” โผล่ไร้บ้าน เสียนิ้ว-ฟันหายเกือบหมดปาก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายเคเบิลขาด หญิงได้รับบาดเจ็บจากลิฟต์ตก 4 ชั้น ในเขตพญาไท ข่าว

ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษอุบัติเหตุสมุย ข่าวอาชญากรรม

อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:04 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button