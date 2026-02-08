รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน. จ.น่าน พลาดฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ ยันต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแม้เป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมสั่งสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีที่มีการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งหอประชุมบ้านศรีเกิด จ.น่าน หลังพบว่า เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้ฉีกบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต โดยไปฉีกตามรอยพับ แทนที่จะฉีกตามรอยปรุตามที่ระเบียบกำหนด ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งได้รับความเสียหายมากถึง 69 ใบตามที่ได้รายงานก่อนหนานี้นั้น
ล่าสุด ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า กรรมการประจำหน่วย (กปน.) มีการฉีกบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ดูด้านหน้าของบัตร ทำให้ไปฉีกด้านหลังของบัตร ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งมีการฉีกขาด
ว่าที่ ร.ต. ภาสกร ระบุต่อว่า ตามกฎหมายแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงาน หรือพี่น้องประชาชนผู้มาใช้สิทธิ หากผู้ใดทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย ก็จะต้องมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีในเบื้องต้น ขณะที่ทาง กกต. รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ให้ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงาน ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงาน หากกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดก็จะมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยว่า ด้วยจำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีการฉีกขาดมากถึง 69 ใบนั้น จะส่งผลต่อกระบวนการเลือกตั้งหรืออาจต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร ระบุว่า เบื้องต้นเมื่อทราบแล้ว กระบวนการอื่นหลังจากนั้นจะต้องมีการดำเนินการต่อไป เพียงแต่ว่า ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องคือ ต้องฉีกบัตรออกจากต้นขั้วเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงอื่น ๆ ต้องขอตรวจสอบอีกที่หนึ่ง
