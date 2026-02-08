ข่าวการเมือง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ "มีแฟนแล้ว"

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ เป็นคนแรกของหน่วย ก่อนบินกลับอเมริกาเช้าวันนี้ ยืนยันสถานะหัวใจ เรียก “แฟน” ได้เต็มปาก

เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา คึกคักขึ้นทันตาเห็น เมื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ปรากฏตัวในฐานะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2568 และออกเสียงประชามติ ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวอย่างหนาตา ก่อนที่เจ้าตัวจะต้องรีบออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา

ภายหลังการลงคะแนน นายพิธา เผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า สาเหตุที่ต้องมาแต่เช้าเพราะมีภารกิจต้องเดินทางกลับอเมริกาในทันที พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ส่วนประเด็นการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนั้น เจ้าตัวระบุว่าสัมผัสได้ถึงความตื่นตัวของประชาชนอย่างชัดเจนจากการลงพื้นที่ช่วยพรรคประชาชนหาเสียงในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับเรื่องสถานะหัวใจ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประกาศแบบชัดเจนไม่อ้อมค้อม โดยยอมรับว่า ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้ว และไม่ใช่คนคุย แต่เรียก “แฟน” ได้เลย

“เรื่องนี้ไม่ได้ปิดอะไร ถึงเวลาเดี๋ยวจะมาเปิด ยืนยันหัวใจตอนนี้ไม่ว่างแล้ว ถ้าถามว่าเรียกแฟนได้หรือยัง ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าคนคุย ก็แฟนนั่นแหละ”

ภาพและข้อมูลจาก : ข่าวสด

