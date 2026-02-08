ข่าว

สภาพอากาศวันเลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 08:41 น.
73
เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง 2569 เตือนภาคกลาง ตะวันออก ใต้ และกทม. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมไทยตอนบน อุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง 2569 โดยอากาศในวันนี้เตือนคนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรพกร่มออกไปเลือกตั้งด้วย เนื่องจาก มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (8 ก.พ. 2569) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่-3

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ก.พ. 69 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกกับมีลมแรง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 8 – 9 ก.พ. 69 ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น

เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่-1

เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่-2

อ้างอิงจาก : FB กรมอุตุนิยมวิทยา

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

