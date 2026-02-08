สภาพอากาศวันเลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง 2569 เตือนภาคกลาง ตะวันออก ใต้ และกทม. มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง มวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมไทยตอนบน อุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้ง 2569 โดยอากาศในวันนี้เตือนคนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรพกร่มออกไปเลือกตั้งด้วย เนื่องจาก มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ในวันนี้ (8 ก.พ. 2569) ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น
สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ในช่วงวันที่ 8 – 9 ก.พ. 69 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกกับมีลมแรง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น
ข้อควรระวัง
ในช่วงวันที่ 8 – 9 ก.พ. 69 ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมอุตุ เตือน 3 จังหวัด ร้อน 42 องศา คาดหน้าร้อนเริ่มต้นปลายเดือนกุมภาฯ
- ยังไม่หยุดหนาว! กรมอุตุฯ เผย 21-25 ม.ค. เตรียมรับอากาศเย็นระลอกใหม่
- กรมอุตุฯ เผยแล้ว อากาศหนาวต่อเนื่องรับปีใหม่อีกกี่วัน ?
อ้างอิงจาก : FB กรมอุตุนิยมวิทยา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: