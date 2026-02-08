ผลคะแนน พรรคประชาธิปัตย์ สส.เขต-บัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง 2569
ผลคะแนนเลือกตั้ง 2569 พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 อย่างไม่เป็นทางการ กวาดเก้าอี้สส.แบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ 21 ที่นั่ง
สรุปสถานการณ์ล่าสุด ณ เวลาประมาณ 20:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผลการนับคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังคงทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของบัตรสีชมพู หรือสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคปชป.ได้รับความไว้วางใจในบางพื้นที่สูงเป็นพิเศษ เช่น จ.กระบี่ ที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อนำโด่งทิ้งห่าง “พรรคประชาชน” และ “ภูมิใจไทย”
อัปเดตจำนวนที่นั่ง สส.พรรคประชาธิปัตย์
พรรคประชาธิปัตย์ ได้จำนวน สส.ทั้งหมด 21 ที่นั่ง แบ่งเป็น (หมายเหตุ : อัปเดตถึงเมื่อเวลา 21.00 น.ของวันที่ 8 ก.พ.69)
- สส.เขต 11 ที่นั่ง
- สส.บัญชีรายชื่อ 10 ที่นั่ง
ผลคะแนนนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง กกต. คาดว่าจะนับคะแนนได้ครบ 90% และเห็นภาพชัดเจนในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนนี้เป็นต้นไป.
