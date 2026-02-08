ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่
เกิดเหตุวุ่นที่หน่วยเลือกตั้งเมืองน่าน เจ้าหน้าที่ กปน. ฉีกบัตรเลือกตั้งตาม “รอยพับ” แทน “รอยปรุ” พังยับ 69 ใบ ผอ.กกต.น่าน สั่งเด้งเปลี่ยนตัวทันที
วันนี้ (8 ก.พ. 69) บรรยากาศการเลือกตั้ง 2569 จ.น่าน ได้เกิดเหตุผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน เมื่อเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เกิดความผิดพลาดอย่างแรงในการส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้ประชาชน
รายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านระบุว่า ที่หน่วยเลือกตั้งหอประชุมบ้านศรีเกิด เจ้าหน้าที่ กปน. ได้ฉีกบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตผิดวิธี โดยไปฉีกตาม “รอยพับ” แทนที่จะฉีกตาม “รอยปรุ” ตามที่ระเบียบกำหนด ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 69 ใบ
นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้ “สลับเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ กปน.” คนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที และนำเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามารับผิดชอบการฉีกบัตรแทน เพื่อป้องกันความเสียหายซ้ำซ้อน พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบต่อไป
สำหรับชะตากรรมของบัตรทั้ง 69 ใบ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ที่มีทั้งหมด 579 คน นายประธานชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าหน่วยนี้จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ โดยระบุว่า “เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลาง ที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมายต่อไป”
นอกจากเหตุที่อำเภอเมืองแล้วรายงานของข่าวสดระบุ ที่บ้านนาป่าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน ยังเกิดเหตุผู้สูงอายุชายวัย 86 ปี ทำการ “ฉีกบัตรเลือกตั้ง” จำนวน 1 ใบ โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า คุณตาตั้งใจจะขอใบใหม่เนื่องจากกาผิดเบอร์ จึงเผลอฉีกใบเดิมทิ้งเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์
- ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%
- เจาะเลือกตั้ง 69 คาดจำนวนสส. 3 พรรคใหญ่ กวาด 400 ที่นั่ง เขตเลือกตั้งตัวแปรสำคัญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: