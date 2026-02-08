"ไผ่ ลิกค์" ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

ข่าวการเมือง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 13:51 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 13:51 น.
63
“ไผ่ ลิกค์” ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ควงครอบครัวใช้สิทธิเลือกตั้ง บรรยากาศคึกคัก เผยไร้ความกดดัน ลั่น “มั่นใจ 1000%”

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา 10.00 น. ไฮไลต์สำคัญของหน่วยเลือกตั้งนี้เมื่อ นายไผ่ ลิกค์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 1 พรรคกล้าธรรม ได้เดินทางมาถึงสถานที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว

นายไผ่ ลิกค์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
FB/ เหยี่ยวดำนิวส์ ข่าวจริงเพื่อสังคมไทย

ระหว่างการเดินทางมาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้ง นายไผ่ ลิกค์ ปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอใช้สิทธิในบริเวณดังกล่าว จากนั้นนายไผ่ ลิกค์ เดินเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นจึงเข้าไปรับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินเข้าคูหาเพื่อกากบาทลงคะแนน และนำบัตรหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งตามลำดับ

ภายหลังลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายไผ่ ลิกค์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ไม่มีความกดดันใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายไผ่ ลิกค์ ได้ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้ว

นายไผ่ ลิกค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ได้นำประสบการณ์ทางการเมืองที่มีทั้งหมดมาปรับใช้ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมประกาศตนเองมีความ “มั่นใจ 1,000%”

ข่าวการเมือง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

