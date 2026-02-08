ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%
“ไผ่ ลิกค์” ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ควงครอบครัวใช้สิทธิเลือกตั้ง บรรยากาศคึกคัก เผยไร้ความกดดัน ลั่น “มั่นใจ 1000%”
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 10.00 น. ไฮไลต์สำคัญของหน่วยเลือกตั้งนี้เมื่อ นายไผ่ ลิกค์ ผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 1 พรรคกล้าธรรม ได้เดินทางมาถึงสถานที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว
ระหว่างการเดินทางมาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้ง นายไผ่ ลิกค์ ปรากฏตัวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม และเดินเข้าไปทักทายพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอใช้สิทธิในบริเวณดังกล่าว จากนั้นนายไผ่ ลิกค์ เดินเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากนั้นจึงเข้าไปรับบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเดินเข้าคูหาเพื่อกากบาทลงคะแนน และนำบัตรหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งตามลำดับ
ภายหลังลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายไผ่ ลิกค์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ไม่มีความกดดันใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายไผ่ ลิกค์ ได้ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้ว
นายไผ่ ลิกค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ได้นำประสบการณ์ทางการเมืองที่มีทั้งหมดมาปรับใช้ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมประกาศตนเองมีความ “มั่นใจ 1,000%”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์
- ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”
- ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: