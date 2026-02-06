บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม
บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ “ทุกนาที” ที่เคยข้องเกี่ยวกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยืนยันอีเมลในเอกสารลับเป็นของปลอม ไม่เคยส่ง ด้านอดีตภรรยา “เมลินดา” เผยเอกสารชุดใหม่รื้อฟื้นความทรงจำที่เจ็บปวดในชีวิตคู่ โยนอดีตสามีต้องเป็นคนตอบคำถามสังคมเอง
สำนักข่าว ABS-CBN รายงานว่า บิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรทางเพศผู้ล่วงลับ ภายหลังจากมีการเปิดเผยเอกสารชุดใหม่ โดยเกตส์ระบุชัดเจนว่าเขารู้สึกเสียใจ “ทุกนาที” ที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเอปสตีน
เกตส์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอีเมลฉบับหนึ่งที่ปรากฏในเอกสาร ยืนยันว่า “อีเมลฉบับนั้นไม่เคยถูกส่งออกไป มันเป็นของปลอม ผมไม่รู้ว่าเขา (เอปสตีน) คิดอะไรอยู่ หรือเขากำลังพยายามโจมตีผมในทางใดทางหนึ่ง”
ด้านโฆษกส่วนตัวของเกตส์ได้ออกแถลงการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า เอกสารพวกนั้นแสดงให้เห็นเพียงความหงุดหงิดของเอปสตีนที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับเกตส์ เอปสตีนพยายามที่จะวางกับดักและทำลายชื่อเสียงของเกตส์เท่านั้น
บิล เกตส์เปิดเผยกับสื่อ 9News ว่า เขาพบกับเอปสตีนครั้งแรกในปี 2011 ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันหลายครั้งในช่วงเวลา 3 ปี ยืนยันว่าไม่เคยเดินทางไปยังเกาะส่วนตัวในแคริบเบียนของเอปสตีน และไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง “ประเด็นหลักคือเขามักจะอ้างว่ารู้จักคนรวยจำนวนมาก และบอกว่าจะสามารถชักชวนคนเหล่านั้นมาบริจาคเงินให้กับงานด้านสุขภาพโลกได้ แต่เมื่อมองย้อนกลับไป มันเป็นทางตัน” เกตส์กล่าว
ขณะที่ เมลินดา เฟรนช์ เกตส์ (Melinda French Gates) อดีตภรรยาที่หย่าร้างกันในปี 2021 ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NPR ว่า การเปิดเผยเอกสารชุดนี้ได้รื้อฟื้น “ความทรงจำของช่วงเวลาที่เจ็บปวดมากในชีวิตแต่งงาน” กลับมาอีกครั้ง
เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า “ไม่ว่าจะมีคำถามอะไรหลงเหลืออยู่… คำถามเหล่านั้นควรไปถามคนเหล่านั้น หรือแม้กระทั่งอดีตสามีของฉัน พวกเขาต้องเป็นคนตอบคำถามเหล่านี้ ไม่ใช่ฉัน”
ย้อนคดี “เจฟฟรีย์ เอปสไตน์” โรคจิตคราบเศรษฐี ผู้ค้าเซ็กซ์ ล่วงละเมิดเด็ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: