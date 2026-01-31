ข่าวต่างประเทศ

แฉอีเมลอ้าง “บิล เกตส์” ติดโรคสาวรัสเซีย-แอบขอยาปฏิชีวนะให้ภรรยาโดยไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 13:44 น.
63

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปล่อยเอกสารกว่า 3 ล้านหน้า มัดสัมพันธ์ลับเหล่ามหาเศรษฐีโลก อีลอน มัสก์ โผล่ร่วมวงในอีเมลนัดปาร์ตี้เกาะส่วนตัว ด้านโฆษกเกตส์โต้เดือด “เป็นเรื่องโกหกทั้งเพ”

โลกการเงินและเทคโนโลยีสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศสิ้นสุดการตรวจสอบและเผยแพร่เอกสารชุดใหญ่กว่า 3 ล้านหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสไตน์ อดีตนักการเงินผู้ล่วงลับและอาชญากรทางเพศชื่อดัง โดยข้อมูลที่รั่วไหลออกมาได้เปิดเผยเบื้องลึกที่น่าตกใจของเหล่ามหาผู้ทรงอิทธิพลระดับโลก

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

ปมฉาว บิล เกตส์ กับข้อความข่มขู่ในอีเมล

หนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือข้อความจากอีเมลที่ระบุว่าเป็นของเอปสไตน์ ซึ่งส่งถึงตัวเองเพื่อบันทึกข้อมูล โดยมีการกล่าวอ้างถึง บิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ ในลักษณะที่ส่อไปในทางอื้อฉาวและเสื่อมเสีย

ในอีเมลฉบับหนึ่ง เอปสไตน์อ้างว่าเกตส์เคยมาอ้อนวอนทั้งน้ำตาเพื่อให้ลบอีเมลที่เกี่ยวข้องกับ “โรคติดต่อทางเพศ (STD)”ของเขา รวมถึงคำขอที่ให้เอปสไตน์ช่วยจัดหายาปฏิชีวนะเพื่อให้เกตส์นำไปให้ เมลินดา (ภรรยาในขณะนั้น) กินอย่างลับๆ โดยไม่ให้เธอรู้ตัว นอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าเกตส์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ “สาวชาวรัสเซีย” และขอให้เอปสไตน์ช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดพบกับหญิงที่แต่งงานแล้ว รวมถึงการขอยา Adderall เพื่อใช้ในการแข่งไพ่บริดจ์อีกด้วย

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

ด้านโฆษกของบิล เกตส์ ออกมาปฏิเสธทันควันโดยระบุว่า “ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไร้สาระและเป็นความเท็จโดยสิ้นเชิง เอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นเพียงความโกรธแค้นของเอปสไตน์ที่ถูกเกตส์ตัดความสัมพันธ์ และความพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายชื่อเสียง”

อีลอน มัสก์ กับปาร์ตี้บนเกาะส่วนตัว

เอกสารชุดนี้ยังปรากฏชื่อของอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla และ X (Twitter) ซึ่งพบการติดต่อทางอีเมลกับเอปสไตน์ในช่วงปี 2012-2013 แม้ว่ามัสก์จะเคยยืนยันว่าไม่สนิทสนมกับเอปสไตน์ก็ตาม

ข้อมูลระบุว่ามัสก์เคยอีเมลถามเอปสไตน์เกี่ยวกับงานปาร์ตี้ โดยระบุว่าเขาต้องการ “ปลดปล่อย” ในที่ที่มีบรรยากาศปาร์ตี้จัดเต็ม ไม่ใช่เกาะที่สงบเงียบเกินไป ซึ่งเอปสไตน์ตอบกลับในเชิงที่ว่ามัสก์สามารถแวะมาที่เกาะส่วนตัวของเขาได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังพบว่า คิมบอล มัสก์ น้องชายของอีลอน ก็มีการติดต่อสื่อสารกับเอปสไตน์และคนสนิทในเชิงขอบคุณที่แนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวรายหนึ่งด้วย

การเปิดเผยเอกสารครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากทั้งสองพรรคการเมืองในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ฝั่งเดโมแครตนำโดยโรเบิร์ต การ์เซีย ออกมาโจมตีกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลทรัมป์ว่า พยายามปกปิดข้อมูลอีกกว่า 50% หรือประมาณ 3 ล้านหน้าที่เหลือ โดยอ้างว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

ขณะที่ ทอดด์ บลันช์ รองอัยการสูงสุด ยืนยันว่าการล่าช้าและมีการเซ็นเซอร์ (Redaction) ข้อมูลบางส่วนนั้น ทำไปเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเหยื่อที่เป็นผู้หญิง โดยยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลของผู้ชายที่ปรากฏในวิดีโอหรือภาพถ่ายแต่อย่างใด.

ที่มา : Financial Times

