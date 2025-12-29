ข่าวต่างประเทศ

เปิดเอกสารลับในคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 21:05 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 11:10 น.
155
เปิดเอกสารลับในคุก "เจฟฟรีย์ เอปสตีน" เคยลั่น ไม่ฆ่าตัวตาย เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ
U.S. Department of Justice via AP

เปิดบันทึกลับคุก “เจฟฟรีย์ เอปสตีน” เคยลั่น “ไม่ฆ่าตัวตาย” เพราะผิดหลักศาสนายิว เพียง 9 วันก่อนพบเป็นศพ

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง หลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดเผยเอกสารชุดใหม่เกี่ยวกับการสืบสวนคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน (Jeffrey Epstein) มหาเศรษฐีผู้ล่วงลับที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้าประเวณีเด็ก โดยเนื้อหาในบันทึกเผยให้เห็นคำกล่าวอ้างที่น่าตกใจเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องการฆ่าตัวตาย ที่ขัดกับสาเหตุการตาย

บันทึกการประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2019 เพียง 9 วันก่อนเสียชีวิต ระบุว่า เอปสตีน ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่มีวันฆ่าตัวตาย อ้างเหตุผลว่า “เขาเป็นชาวยิว และในศาสนาของเขา การฆ่าตัวตายถือเป็นข้อห้ามและขัดต่อหลักศาสนา”

U.S. Department of Justice via AP

ในรายงานฉบับเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่า ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายโดยรวมของเอปสตีนอยู่ในระดับต่ำ วินิจฉัยว่าเขามีสภาวะจิตใจที่มั่นคง ไม่มีความรู้สึกสิ้นหวัง ยังมีแผนการในอนาคตที่ทำให้อยากมีชีวิตอยู่ ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยเสี่ยง

เอกสารยังเปิดเผยลำดับไทม์ไลน์ที่น่าสนใจในช่วงที่เขาถูกคุมขัง ณ ทัณฑสถาน Metropolitan Correctional Center ในนิวยอร์ก

23 ก.ค. 2019 มีเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเป็นการพยายามฆ่าตัวตาย แต่เอปสตีนอ้างว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้ และโทษว่าเป็นเพราะอาการหยุดหายใจขณะหลับ

26 ก.ค. 2019 บันทึกการสังเกตการณ์ระบุว่า เอปสตีน “ไม่ชอบความเจ็บปวด และไม่เคยพยายามทำร้ายตัวเอง”

8 ส.ค. 2019 เพียง 2 วันก่อนเสียชีวิต เอปสตีนยังคงปฏิเสธว่าตนเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

10 ส.ค. 2019 เอปสตีนถูกพบว่าเสียชีวิตจากการผูกคอในห้องขัง ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ชันสูตรระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

AP Photo/Jon Elswick

การเปิดเผยเอกสารสุดช็อก เป็นผลมาจากกฎหมาย Epstein Files Transparency Act ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งในไฟล์เอกสารชุดนี้ปรากฏชื่อและภาพถ่ายของทรัมป์คู่กับเอปสตีนด้วย อย่างไรก็ตาม ทาง DOJ ได้ระบุเตือนว่าเอกสารบางส่วนอาจมีคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงและใส่ร้ายทรัมป์รวมอยู่ด้วย

