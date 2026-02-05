หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน
ผู้ตัดสินหนุ่มชาวเยอรมัน เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน กลางสนามฟุตบอล ท่ามกลางแฟนบอล 50,000 คน ร่วมเป็นสักขีพยานรัก
ผู้ตัดสินฟุตบอลชื่อดังชาวเยอรมันรายหนึ่ง สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอ โมริตซ์ แฟนหนุ่ม แต่งงานกลางสนามฟุตบอล ของสโมสร เอฟซี โคโลญจน์ ท่ามกลางสายตาและเสียงเชียร์จากแฟนบอลกว่า 50,000 ชีวิต ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา
บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อฝ่ายแฟนหนุ่มตอบตกลง ทั้งคู่ได้จูบแสดงความรักต่อกันท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องยินดีกึกก้องจากผู้ชมรอบสนาม โดยคู่รักคู่นี้เพิ่งจะฉลองครบรอบความรัก 2 ปี ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับฉากโรแมนติกในนิยายดัง ที่ตัวละครเอกจูบกันกลางลานกีฬาต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก
ผู้ตัดสินชาวเยอรมันรายดังกล่าว เปิดตัวว่าเป็นไบเซ็กชวลมาตั้งแต่ปี 2021 ถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินเพียงไม่กี่คนในวงการฟุตบอลอาชีพที่กล้าเปิดเผยตัวตนว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ อย่างเปิดเผย โดยในระหว่างการขอแต่งงาน เขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแสดงตัวตน โดยระบุว่าอยากให้สังคมได้เห็นภาพ “ผู้ชายรักผู้ชายในโลกฟุตบอล” เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับที่มากขึ้นในวงการกีฬา
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดีย โดยทางสโมสรเอฟซี โคโลญจน์ ได้โพสต์คลิปนี้ลงใน Reels พร้อมแคปชันยกย่องว่าเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ ซึ่งมียอดผู้กดถูกใจถล่มทลายกว่า 161,000 ครั้ง ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความกล้าและความรักของทั้งคู่ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเพศ
ไคเซอร์ ถือเป็นนักขับเคลื่อนสิทธิความหลากหลายทางเพศในวงการกีฬาตัวยง เขาเคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า ภารกิจของเขาคือการสร้างการมองเห็นและเป็นกระบอกเสียง เพื่อมอบความกล้าให้กับคนที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตน โดยย้ำว่า “ผมรู้ดีว่ามันโดดเดี่ยวแค่ไหนที่คิดว่าเราเป็นแบบนี้คนเดียว ผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกแบบนั้นอีก”
