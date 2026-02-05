ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นทำโอที 200 ชม. จนจบชีวิต รพ.โต้หน้าตาย “เขาอยู่เอง” แม่เรียกค่าเสียหาย 56 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:48 น.
63
แม่ของหมอญี่ปุ่นวัย 26 ปี ฟ้องโรงพยาบาลเรียกค่าเสียหาย 56 ล้านบาท
ข้อมูล/ภาพ : ktv.jp

แม่แพทย์วัย 26 ปี ยื่นฟ้องศูนย์การแพทย์โคนัน เรียกค่าเสียหาย 56 ล้านบาท หลังลูกชายทำงานหนักจนจบชีวิต พบโอทีพุ่ง 200 ชม. ต่อเดือน แต่โรงพยาบาลอ้างหมออยู่เพื่อพัฒนาตนเองไม่ใช่การทำงาน

กลายเป็นประเด็นเดือดในวงการแพทย์ญี่ปุ่นและถูกจับตามองไปทั่วโลก เมื่อครอบครัวของแพทย์หนุ่มวัย 26 ปี ตัดสินใจยื่นฟ้องโรงพยาบาลต้นสังกัด เรียกค่าเสียหายมหาศาล หลังลูกชายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจากการทำงานหนักจนร่างกายและจิตใจรับไม่ไหว แต่ทางโรงพยาบาลกลับปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วจุกอก

โศกนาฏกรรมแพทย์ฝึกหัด โอทีเดือด 200 ชั่วโมง

ย้อนกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน “ทาคาชิมะ ชินโกะ” (Takashima Shingo) แพทย์ประจำบ้าน (Resident) วัย 26 ปี ประจำศูนย์การแพทย์โคนัน (Konan Medical Center) ในเมืองโกเบ ได้ตัดสินใจจบชีวิตลงเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาทางการญี่ปุ่นได้รับรองการเสียชีวิตของเขาว่าเป็น “อุบัติเหตุจากการทำงาน” หรือการตายเพราะงานหนัก (Karoshi)

จากการสอบสวนของสำนักงานตรวจมาตรฐานแรงงาน พบข้อมูลชวนช็อกว่า ในเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต คุณหมอทาคาชิมะต้องทำงานล่วงเวลา (OT) ไปถึง ประมาณ 200 ชั่วโมง ชีวิตของเขาแทบไม่ได้พักผ่อน มีรายงานว่าบางวันเขาทำงานลากยาวข้ามวันข้ามคืน ตั้งแต่ 4 โมงเย็นของวันหนึ่ง ไปจนถึง 4 โมงเย็นของอีกวันโดยไม่ได้หยุดพัก

ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา คุณแม่ “จุนโกะ ทาคาชิมะ” ได้เปิดใจทั้งน้ำตา โดยเธอมั่นใจว่าลูกชายต้องตายเพราะผู้บริหารและหัวหน้าแผนกที่บริหารงานเช่นนี้ เธอกล่าวว่า “ลูกชายโชคร้ายเหลือเกินที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ย่ำแย่แบบนี้ มันน่าเวทนามาก”

ทางครอบครัวได้ยื่นฟ้องโรงพยาบาล เรียกค่าเสียหายรวมกว่า 234 ล้านเยน (ประมาณ 56 ล้านบาท) โดยหวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดการปรับปรุงสภาพการทำงานของแพทย์ เพื่อไม่ให้มีใครต้องสังเวยชีวิตแบบลูกชายเธออีก

หมอญี่ปุ่นทำงานล่วงเวลา 200 ชั่วโมงต่อเดือนจนจบชีวิต
ข้อมูล/ภาพ : ktv.jp

โรงพยาบาลโต้กลับ “ไม่ได้ตายเพราะงาน แต่เขาอยู่เพื่อเรียนรู้เอง”

สิ่งที่ทำให้สังคมวิจารณ์หนักคือคำชี้แจงจากฝั่งโรงพยาบาล ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกฟ้อง โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ปฏิเสธว่าการทำงานหนักเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย

ทางโรงพยาบาลอ้างว่า “เวลาทั้งหมดที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ใช่เวลาทำงานทั้งหมด แต่รวมถึงเวลาที่เขาใช้ในการค้นคว้าอิสระ หรือการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย” (Self-improvement)

หลังจบการไต่สวน คุณแม่จุนโกะได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ข้ออ้างของโรงพยาบาลว่า “ชินโกะถูกงานทับถมจนแทบไม่มีเวลาหายใจ อย่าว่าแต่เวลาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเลย แค่เวลาจะปรับตัวให้รอดไปวันๆ ยังทำไม่ได้ สุดท้ายเขาก็เครียดจัดจนหาทางออกไม่เจอ”

เธอยังฝากทิ้งท้ายถึงสังคมว่า “ฉันหวังจากใจจริงว่า ผู้คนจะหันมามองปัญหาการทำงานหนักเกินขีดจำกัดของหมอ ผู้ซึ่งแบกรับชีวิตคนอื่นไว้ ให้เป็นเหมือนปัญหาของตัวท่านเอง”

ในขณะที่ทางศูนย์การแพทย์โคนัน ให้ความเห็นเพียงสั้น ๆ ว่า “เราเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงไประหว่างรอคำตัดสินของศาล”

