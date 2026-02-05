ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม แดนซ์เพลง Flower ของจีซู เรียกลูกค้ากลางตลาดสด
ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม งัดกลยุทธ์เด็ด เต้นเพลง “Flower” ของจีซู และแกะหอยไปด้วย เรียกลูกค้าสนั่นตลาดสดที่จีน
กลายเป็นคลิปไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อแผงขายหอยนางรมแห่งหนึ่งในตลาดอาหารทะเลที่ประเทศจีน ได้งัดกลยุทธ์การขายสุดแปลกแหวกแนว ด้วยการให้พนักงานสาวๆ ลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปแดนซ์ประกอบเพลงฮิตอย่าง “Flower” ของจีซู (BLACKPINK) ไปพร้อมๆ กับการแกะหอยนางรมเพื่อเรียกลูกค้าอย่างคึกคัก
แทนที่จะยืนตะโกนบอกราคาหรือรอให้ผู้คนเดินผ่านไปมาเหมือนร้านทั่วไป ทางร้านกลับตัดสินใจเปลี่ยนการทำงานที่ดูจำเจอย่างการแกะหอย ให้กลายเป็นการแสดงโชว์แบบจัดเต็ม ทั้งลีลาการเต้นและการเอ็นเตอร์เทนลูกค้า สร้างความบันเทิงและรอยยิ้มให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาในตลาด จนใครต่อใครต้องหยุดมองและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยความสนใจ
สาเหตุที่ต้องทุ่มทุนสร้างสรรค์ขนาดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันทางการค้าในประเทศจีนที่ดุเดือดในทุกตารางนิ้ว แม้แต่ธุรกิจดั้งเดิมที่สุดอย่างการขายของสดในตลาดก็ต้องเร่งปรับตัว เพราะในยุคปัจจุบันลำพังแค่ขายสินค้าคุณภาพดีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่จำเป็นต้องขายความสนใจ เพื่อดึงดูดสายตาลูกค้าให้หยุดอยู่ที่หน้าร้านเราให้ได้
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็นกระแสไวรัล กวาดหยอดวิวหลักพันอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในไอเดียที่ดูเหมือนจะตลกและหลุดโลก แต่กลับเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพราะท่ามกลางร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าเหมือนกันไปหมด ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ร้านนี้โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจน
ที่มา: China Insider
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง
- “วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต
- สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดเกาหลีหนัก โดดตึกฆ่าตัวตายหมู่ หลังโดนยึดมือถือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: