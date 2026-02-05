ข่าวต่างประเทศ

ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม แดนซ์เพลง Flower ของจีซู เรียกลูกค้ากลางตลาดสด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 15:23 น.
79

ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม งัดกลยุทธ์เด็ด เต้นเพลง “Flower” ของจีซู และแกะหอยไปด้วย เรียกลูกค้าสนั่นตลาดสดที่จีน

กลายเป็นคลิปไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อแผงขายหอยนางรมแห่งหนึ่งในตลาดอาหารทะเลที่ประเทศจีน ได้งัดกลยุทธ์การขายสุดแปลกแหวกแนว ด้วยการให้พนักงานสาวๆ ลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปแดนซ์ประกอบเพลงฮิตอย่าง “Flower” ของจีซู (BLACKPINK) ไปพร้อมๆ กับการแกะหอยนางรมเพื่อเรียกลูกค้าอย่างคึกคัก

แทนที่จะยืนตะโกนบอกราคาหรือรอให้ผู้คนเดินผ่านไปมาเหมือนร้านทั่วไป ทางร้านกลับตัดสินใจเปลี่ยนการทำงานที่ดูจำเจอย่างการแกะหอย ให้กลายเป็นการแสดงโชว์แบบจัดเต็ม ทั้งลีลาการเต้นและการเอ็นเตอร์เทนลูกค้า สร้างความบันเทิงและรอยยิ้มให้กับผู้ที่เดินผ่านไปมาในตลาด จนใครต่อใครต้องหยุดมองและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยความสนใจ

แม่ค้าขายหอยนางรมชาวจีนกำลังเต้นประกอบเพลง Flower หน้าแผงขายของ
FB/ China Insider

สาเหตุที่ต้องทุ่มทุนสร้างสรรค์ขนาดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันทางการค้าในประเทศจีนที่ดุเดือดในทุกตารางนิ้ว แม้แต่ธุรกิจดั้งเดิมที่สุดอย่างการขายของสดในตลาดก็ต้องเร่งปรับตัว เพราะในยุคปัจจุบันลำพังแค่ขายสินค้าคุณภาพดีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่จำเป็นต้องขายความสนใจ เพื่อดึงดูดสายตาลูกค้าให้หยุดอยู่ที่หน้าร้านเราให้ได้

คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็นกระแสไวรัล กวาดหยอดวิวหลักพันอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในไอเดียที่ดูเหมือนจะตลกและหลุดโลก แต่กลับเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพราะท่ามกลางร้านค้ามากมายที่ขายสินค้าเหมือนกันไปหมด ความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ร้านนี้โดดเด่นออกมาจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจน

ที่มา: China Insider

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

16 วินาที ที่แล้ว
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไอเดียเจ๋ง! แม่ค้าหอยนางรม แดนซ์เพลง Flower ของจีซู เรียกลูกค้ากลางตลาดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน ข่าวต่างประเทศ

หวานเวอร์ เปาหนุ่มเยอรมัน คุกเข่าขอแฟนแต่งงาน แฟนบอลนับครึ่งแสน ร่วมเป็นพยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของหมอญี่ปุ่นวัย 26 ปี ฟ้องโรงพยาบาลเรียกค่าเสียหาย 56 ล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

หมอญี่ปุ่นทำโอที 200 ชม. จนจบชีวิต รพ.โต้หน้าตาย “เขาอยู่เอง” แม่เรียกค่าเสียหาย 56 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านดังมาเลย์สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา &quot;หมาซามอยด์&quot; ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง ข่าวต่างประเทศ

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น &quot;หน้าห้อง&quot; พื้นที่ใคร? ข่าว

แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น บันเทิง

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีระชาติ” พรรคประชาชน กางหนังสือลับ แฉเหตุผลสุดอึ้งที่บอร์ดประกันสังคมเข้าไม่ถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เจอข้ออ้าง “ความมั่นคง-ความเชื่อมั่น” ขวางทาง จี้ “รมว.แรงงาน” เลิกนิ่งเฉย สั่งเปิดข้อมูลเดี๋ยวนี้ ข่าว

แฉยับ! ประกันสังคมปิดปากเงียบ ปัดให้ข้อมูล TOR ย้อนหลัง 5 ปี อ้าง กระทบความมั่นคง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย หลังเรื่องเงียบ ข่าว

ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ &#039;แอบไปจำนำ&#039; ชาวเน็ตถกสนั่น &quot;กตัญญู&quot; หรือ &quot;ถูกโกง&quot; ข่าว

สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ ‘แอบไปจำนำ’ ชาวเน็ตถกสนั่น “กตัญญู” หรือ “ถูกโกง”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค The Ghost ยอมรับเคยอีโก้สูง ปัดงานลูกค้า-ป๋อง กพล ข่าวดารา

แจ็ค เดอะโกสต์ รับเคยอีโก้สูง-หลงตัวเอง เกือบหมดอนาคต เผยจุดแตกหัก ‘พี่ป๋อง’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เต้ท้าต่อยคุณแสวงกลางไลฟ์สดเรื่องนโยบายซื้อแมนยู ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “พี่เต้” ของขึ้น ท้าต่อย “คุณแสวง” กกต. ปมนโยบายซื้อแมนยู-ไดโนเสาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอมานพ&quot; ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง ข่าว

“หมอมานพ” ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม บันเทิง

เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมลุ้น! ผลเลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ไม่เป็นทางการ ออกกี่โมง ดูได้ที่ไหนบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ แปลงโฉมห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ห่มสไบขาวแมตช์ยีนส์เอวต่ำ โชว์หุ่นสับ ลุคนี้สวยหวานมาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.33 พบยอดเงินสมทบชราภาพลดลงเหลือ 15 บาท ข่าว

ผู้ประกันตนใจหายวาบ “ประกันสังคม” ปรับระบบใหม่ ยอดเงินชราภาพเหลือ 15 บาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม ข่าว

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน บันเทิง

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 15:23 น.
79
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา &quot;หมาซามอยด์&quot; ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น &quot;หน้าห้อง&quot; พื้นที่ใคร?

แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button