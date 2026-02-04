อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ
คลิปไวรัลอินเดีย ท่อน้ำเสียระเบิดทะลุพื้นกระเบื้อง สาดซัดหนุ่มเจ้าของบ้าน หนีไม่ทันจนเปียกโชก เหตุเพื่อนบ้านเจาะบ่อบาดาล
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย เมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีขณะที่ชายรายหนึ่งกำลังเดินอยู่บริเวณหน้าบ้าน จู่ๆ พื้นดินก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ก่อนที่น้ำเสียสีน้ำตาลเข้มจะพุ่งทะลุพื้นกระเบื้องขึ้นมาอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรายนี้ถูกน้ำโสโครกสาดซัดเข้าใส่ร่างจนเปียกโชกไปทั้งตัว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ในบ้านพักหลังหนึ่ง โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นของเหลวสีน้ำตาลส่งกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มซึมออกมาตามรอยแตกกระเบื้อง ก่อนที่ในเวลาต่อมา แรงดันมหาศาลจากใต้ดินก็ระเบิดพ่นเอาน้ำเสียกระจายไปทั่วบริเวณลานบ้าน สร้างความเสียหายให้กับพื้นบ้านอย่างหนัก
เจ้าของบ้านพยายามจะวิ่งหนี แต่ด้วยความแรงของน้ำที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้เจ้าตัวถูกคลื่นน้ำสกปรกสาดเข้าใส่จนท่วมตัวภายในเวลาไม่กี่วินาที แรงดันน้ำที่มหาศาลนี้รุนแรงถึงขนาดกระแทกแผ่นกระเบื้องปูพื้นจนแตกกระจาย และทำให้น้ำเน่าท่วมขังพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายและความสกปรกไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และระบุสาเหตุว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากงานขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในที่ดินข้างเคียง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแรงดันสะสมใต้ดินมากเกินไป ส่งผลให้ท่อบาดาลเดิมที่เชื่อมต่อกับตัวบ้านรับแรงดันไม่ไหวและเกิดการระเบิดออก
เคราะห์ดีที่ชายรายดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่อย่างใด แต่รายงานระบุว่าเจ้าตัวต้องใช้เวลาอาบน้ำล้างตัวอยู่นานพอสมควรเพื่อชำระล้างคราบสกปรกและกลิ่นเหม็น โดยทางสภาท้องถิ่นได้รับปากจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้ทั้งหมด เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น
In Bilaspur, Chhattisgarh, heavy machines were doing boring work on a plot.
Due to high pressure, the neighbor’s bore pipe burst.
The ground suddenly cracked and a strong jet of water gushed out 🤯 pic.twitter.com/RiBxJBubrJ
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) January 31, 2026
ที่มา: newsflare
