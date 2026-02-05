ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน
ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน หลอกและบังคับให้ส่งรูปอนาจาร โดนหนัก 400 กว่ากระทง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียได้ตั้งข้อหาชายวัย 27 ปี ฐานความผิดล่วงละเมิดเด็กและเยาวชน โดยมักจะเลือกเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและวิดีโอเกมส์ โดยมีเหยื่อ 459 คน ในออสเตรเลียและอีก 15 ประเทศ
โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีคลิปและรูปรวมกัน 23,000 ถูกเก็บไว้ในเครื่องมืออีเล็กซ์ทรอนิคของชายคนดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุตัวตนเหยื่อได้แล้ว 360 คน เป็นเด็กในช่วงอายุ 7 ถึง 15 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ส่วนประเทศอื่นๆ เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ซึ่งชายคนดังกล่าวที่สร้างโปรไฟล์ทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงล่อลวงและบังคับให้เหยื่อส่งรูปอนาจารมาให้กับตนเอง และได้เก็บโปรไฟล์ที่มีชื่อเหยื่อ และก่อเหตุมานานถึง 7 ปี
เบื้องต้น ผู้ต้องหาโดนตั้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่ ผลิตเนื้อหาลามกอนาจารของเด็ก 244 กระทง, การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อล่อลวงหรือชักจูงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี 163 กระทง และ มีกิจกรรมทางเพศกับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ 87 กระทง
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือเหยื่อทุกคนอย่างเต็มที่ พร้อมเตือนผู้ปกครองว่ามีพวกอาชญากรที่มักจะคอยหลอกลวงเหยื่อให้ส่งรูปอนาจารมาให้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เกมส์ แอปดัง และขอให้ผู้ปกครองคอยระมัดระวังด้วย
