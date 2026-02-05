ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:54 น.
63

ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน หลอกและบังคับให้ส่งรูปอนาจาร โดนหนัก 400 กว่ากระทง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียได้ตั้งข้อหาชายวัย 27 ปี ฐานความผิดล่วงละเมิดเด็กและเยาวชน โดยมักจะเลือกเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและวิดีโอเกมส์ โดยมีเหยื่อ 459 คน ในออสเตรเลียและอีก 15 ประเทศ

โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีคลิปและรูปรวมกัน 23,000 ถูกเก็บไว้ในเครื่องมืออีเล็กซ์ทรอนิคของชายคนดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุตัวตนเหยื่อได้แล้ว 360 คน เป็นเด็กในช่วงอายุ 7 ถึง 15 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ส่วนประเทศอื่นๆ เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ซึ่งชายคนดังกล่าวที่สร้างโปรไฟล์ทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงล่อลวงและบังคับให้เหยื่อส่งรูปอนาจารมาให้กับตนเอง และได้เก็บโปรไฟล์ที่มีชื่อเหยื่อ และก่อเหตุมานานถึง 7 ปี

เบื้องต้น ผู้ต้องหาโดนตั้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่ ผลิตเนื้อหาลามกอนาจารของเด็ก 244 กระทง, การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อล่อลวงหรือชักจูงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี 163 กระทง และ มีกิจกรรมทางเพศกับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ 87 กระทง

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือเหยื่อทุกคนอย่างเต็มที่ พร้อมเตือนผู้ปกครองว่ามีพวกอาชญากรที่มักจะคอยหลอกลวงเหยื่อให้ส่งรูปอนาจารมาให้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เกมส์ แอปดัง และขอให้ผู้ปกครองคอยระมัดระวังด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

18 วินาที ที่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม ข่าว

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

29 นาที ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

41 นาที ที่แล้ว
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน บันเทิง

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

52 นาที ที่แล้ว
&quot;เบต้าหวัง&quot; คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อกามเด็ก ข่าว

“เบต้าหวัง” คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อบริการเด็ก

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โอม ค็อกเทล โพสต์ถึง กกต. ชี้ หน้าที่ในการสื่อสารล้มเหลว! ทำคนแห่กดไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะพัด สื่อนอกตีข่าว ตระกูล &quot;จึงรุ่งเรืองกิจ&quot; เล็งขายอาณาจักร บริษัท &quot;ไทยซัมมิท&quot; มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ไม่มีทายาทสืบต่อ-สมรภูมิ EV เศรษฐกิจ

สื่อนอกตีข่าว “ไทยซัมมิท” เล็งขายบริษัท มูลค่า 6.6 หมื่นล้าน เหตุไร้ทายาทสืบทอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search เทคโนโลยี

10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;ต้า&quot; หนุ่มสายเปย์ เด็กเอ็นวี ที่เคยออกโหนกระแส พบซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ข่าว

บุกรวบ “เบต้า หวัง” หนุ่มสายเปย์ ที่เคยออกโหนกระแส พบซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง ข่าว

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่ ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:54 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button