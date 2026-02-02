รวบหนุ่มแคนาดาโรคจิต บุกฟาร์มม้า ล่วงละเมิดทางเพศม้าตัวเมีย 2 ตัว
รวบหนุ่มแคนาดาโรคจิต บุกฟาร์มม้าช่วงเช้ามืด ก่อนลงมือล่วงละเมิดทางเพศม้าตัวเมีย 2 ตัว เล็งจะก่อเหตุตัวที่สาม แต่เจ้าของฟาร์มเจอก่อนพอดี
เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักข่าว โกลบอลไทมส์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศแคนาดาได้จับกุมชายโรคจิตก่อเหตุล่วงละเมิดม้าภายในฟาร์มม้าที่เมืองเวอร์นอน รัฐบริติชโคลอมเบีย
อ้างอิงจากนางเอริกา แวน มีเนน เจ้าของฟาร์มม้าอบิเกล เล่าว่าเธอได้รับการแจ้งเตือนเมื่อช่วงเช้ามืดว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาในฟาร์มม้าของเธอ เธอจึงรีบลุกขึ้นมาจากเตียงและไล่ชายคนดังกล่าวไป ก่อนจะโทรเรียกตำรวจ และจับกุมชายคนดังกล่าวได้ในเวลาต่อมา
ซึ่งเจ้าของฟาร์มม้าเล่าว่ามีม้าตัวเมียอย่างน้อยสองตัวที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเชื่อว่าชายคนดังกล่าวกำลังเล็งอนาจารม้าตัวที่สาม พร้อมกล่าวด้วยว่าชายนดังกล่าวน่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องม้าพอสมควร เพราะเหยื่อมีแต่ตัวเมีย ซึ่งเขาน่าจะแยกออกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
เจ้าของฟาร์มยังกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์นี้นอกจากจะสร้างความสะเทือนใจให้เธอแล้ว แต่เธอก็ยังกังวลถึงความปลอดภัยของผู้ก่อเหตุด้วย เพราะหากถูกม้าถีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปล่อยตัวชายคนดังกล่าวชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาชายคนดังกล่าวแต่อย่างใด
