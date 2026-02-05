บุกรวบ “เบต้า หวัง” หนุ่มสายเปย์ ที่เคยออกโหนกระแส พบซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18
บุกรวบ “เบต้า หวัง” หนุ่มสายเปย์ เด็กเอ็นวี หลักล้าน ที่เคยออกโหนกระแส พบหลักฐาน ซื้อบริการเด็กสาว อายุต่ำกว่า 18 ปี และพ.ร.บ.คอมฯ
ก่อนหน้านี้เรื่องราวของ “ต้า” หรือ “เบต้า หวัง” พ่อค้าออนไลน์สายเปย์ หลงรักเด็กเอ็นวี ยอมเปย์เงินหลักล้านแลกกับการให้สาวเอ็นวีมีสัมพันธ์กับเขาแค่คนเดียว แต่สุดท้ายจับได้ว่าฝ่ายหญิงแอบคบหากับชายอื่น โดยพามามีสัมพันธ์กันที่ห้องพักที่ต้าเช่าให้อแยู่ จนต้องมาออกรายการโหนกระแส
หลังออกโหนกระแสได้ไม่นาน กลุ่มผู้เสียหาย ก็รวมตัวมาแฉวีกรรมของ ต้า หนุ่มสายเปย์ ว่าเคยหลอกชวนนำเงินไปลงทุน แต่สุดท้ายชักดาบ ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย เมื่อผู้เสียหายนำเรื่องไปแจ้งความกลับพบว่า เบต้า หวัง มีประวัติฉ้อโกงติดตัวอยู่
ล่าสุด 5 ก.พ. 69 ใน รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม. นำกำลังเข้าควบคุมตัว ต้า เบต้า หวัง หนุ่มสายเปย์ที่เคยออกโหนกระแส หลังพบพฤติกรรมซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าไม่รู้เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี แต่ยอมรับว่ามีการติดต่อซื้อบริการทางเพศผ่านทางไลน์กับโมเดลลิ่งจริง ซึ่งทางโมฯ จะส่งภาพผู้หญิงมาให้เลือก พอเลือกและตกลงราคาเสร็จจะโอนให้โมเดลลิ่ง จากนั้นก็รอให้หญิงสาวมาหาที่จุดนัดหมาย และมีความสัมพันธ์กัน
ขณะเดียวกัน ตำรวจจ.สระบุรี ขออายัดตัว เบต้า หวัง เนื่องจากมีหมายจับที่จังหวัดสระบุรี ในความผิดตามข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
อ้างอิงจาก : รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์
