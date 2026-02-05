เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:11 น.
55
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม

โบกมือลา! สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดบริการถาวร เจอวิกฤติหนัก แบกความเสียหายน้ำท่วม-ร้านพัง พ่วงหมดสัญญาแฟรนไชส์ ปิดตำนาน 3 ปี ลูกค้าแห่เสียดาย ร้ายอร่อยไปต่อไม่ไหว

เหล่าคนรักหมาล่าใจหาย วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ แจ้งปิดให้บริการเนื่องจากทางร้านได้ดำเนินกิจการ ครบกำหนดสัญญาแฟรนไชส์ และประกอบกับสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางร้านจึงมีความจำเป็นต้อง ยุติการให้บริการตามข้อตกลงมา ณ โอกาสนี้

“ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ได้เปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความตั้งใจและความใส่ใจในทุก ๆ วัน

ทางร้านขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและแวะเวียนมาใช้บริการเราเสมอมา การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเรื่องที่สร้างความใจหายให้กับทางร้านและทีมงานเป็นอย่างมาก

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย

ช่วงเวลาที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารและพนักงานทุกคน เรามุ่งมั่นตั้งใจให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อส่งมอบอาหาร ความสุข และความทรงจำที่ดีให้กับลูกค้าทุกท่านเสมอ

สุดท้ายนี้ ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ ที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจตลอดมา ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ”

ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ปิดกิจการ
ภาพจาก Facebook : สุกี้จินดา金达火锅 สาขาหาดใหญ่

ก่อนหน้านี้ 27 พฤศจิกายน 2568 ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยภาพหลังเจอวิกฤตใหญ่น้ำท่วม ส่งผลให้ร้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ร้านและอุปกรณ์ภายในร้านพัง กระจกแตก ทำให้ต้องปิดปรับปรุงร้านก่อน ระบุข้อความถึงลูกค้าว่า

“สวัสดีค่ะ พี่ ๆ ทุกท่าน ภัยพิบัติธรรมชาติในครั้งนี้ ทำให้เราได้รู้ว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำเปล่า 1 แก้ว มีค่ากับชีวิตเรามากแค่ไหน ในวิกฤติที่หน้าเจ็บปวดแบบนี้ ผู้คนมากมายสูญหายไปกับน้ำ เด็กเล็กพลัดพรากจากอกพ่อและแม่ ขาดการติดต่อจากคนรัก ไฟฟ้าถูกตัดทั้งเมือง เหลือแค่เปลวไฟจากแสงเทียนที่ต้องใช้อย่างประหยัดในแต่ละคืน ช่วงชีวิตนี้คงจะเป็นเรื่องเล่าที่น่าเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแอดมินแล้วค่ะพี่ ๆ #ทางร้านขอปิดปรับปรุงก่อนนะคะ”

สุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ถูกน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : สุกี้จินดา金达火锅 สาขาหาดใหญ่

กระทั่ง 22 ธันวาคม 2568 ร้านสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ออกมาอัปเดตว่าลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่ หรือเข้ามาสั่งหน้าร้านได้แล้ว เฉพาะสั่งกลับบ้าน/ต้มพร้อมทาน ร้านเปิดบริการตั้งแต่ 12.00 – 21.30 น.

ก่อนที่ล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2569 ทางร้านแจ้งข่าวเศร้าว่าครบกำหนดสัญญาแฟรนไชส์ ประกอบกับสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามข้อตกลง และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ชาวเน็ตเสียดายหลังสุกี้จินดา สาขาหาดใหญ่ ถูกน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : สุกี้จินดา金达火锅 สาขาหาดใหญ่

