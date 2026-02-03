ฉาวซ้ำ โอรสเจ้าหญิงนอร์เวย์ โดนจับเข้าคุก ขู่ฆ่าคนด้วยมีด-คุกคามแฟนเก่า
ฉาวซ้ำ “มาริอุส” โอรสเจ้าหญิงนอร์เวย์ โดนรวบเข้าคุก 4 สัปดาห์ เจอข้อหาหนักขู่ฆ่าด้วยมีด-ละเมิดคำสั่งห้ามเข้าใกล้แฟนเก่า
สื่อท้องถิ่นนอร์เวย์รายงานข่าวด่วน มาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) วัย 29 ปี โอรสคนโตในมกุฎราชกุมารีเมตเต-มาริต แห่งนอร์เวย์ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอีกครั้ง ศาลจึงสั่งฝากขังเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากข้อหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายและข่มขู่ด้วยอาวุธมีด
อัยการตำรวจ อันเดรียส ครูเชฟสกี ยืนยันว่า มาริอุส ถูกจับกุมเมื่อเวลา 23.21 น. ของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (1 ก.พ.) โดยถูกตั้งข้อหาหนัก 3 กระทง ได้แก่ ทำร้ายร่างกาย , ข่มขู่โดยใช้อาวุธมีด และละเมิดคำสั่งห้ามเข้าใกล้
เหตุเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอฝากขังเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะ “ก่อเหตุซ้ำ” ซึ่งศาลแขวงออสโลเห็นพ้องกับคำร้องนี้ แม้จะมีการพิจารณาทางเลือกอื่นในการควบคุมตัวแล้ว แต่ศาลเห็นว่ามาตรการอื่นไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำได้ จึงมีคำสั่งขังยาวไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม
เรายงานระบุว่าข้อหาใหม่นี้เกี่ยวข้องกับคู่กรณีเดิมที่รู้จักกันในชื่อ ผู้หญิงย่านฟรอกเนอร์ ฃซึ่งมาริอุสมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้เธออยู่ก่อนหน้านี้ และเขายังตกเป็นจำเลยในคดีทำร้ายร่างกาย พฤติกรรมบุ่มบ่าม และพฤติกรรมทางเพศที่ละเมิดต่อเธออีกด้วย
ด้านทนายความส่วนตัว ปีตาร์ เซคูลิค เปิดเผยว่าขอรับทราบคำตัดสินของศาลไว้ก่อน และจะพิจารณายื่นอุทธรณ์ทันทีที่มาริอุสและผู้เสียหายได้ให้ปากคำเพิ่มเติม ทั้งนี้ การพิจารณาคดีครั้งนี้เป็นการดำเนินการแบบลายลักษณ์อักษรโดยที่มาริอุสไม่ได้เดินทางมาปรากฏตัวต่อหน้าศาล
ตำรวจตั้งข้อหาหนัก ลูกชายมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ข่มขืน-ทำร้ายร่างกาย
