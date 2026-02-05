ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:40 น.
74
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ

หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพหาดูยาก ‘จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย’ คุณปู่แท้ ๆ อึ้งเป็นข้าราชบริพารชั้นสูง ชาวเน็ตชมเปาะหล่อเท่ได้ปู่ โซเชียลแห่ขำลั่น พ่อค้ามือโปรดึงภาพปู่ไทอิน

โซเชียลแห่แซวยกใหญ่ วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) หนุ่ม กรรชัย แชร์ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก เผยรูปในอดีตของ จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย หรือพ่อของคุณประกอบ กำเนิดพลอย และเป็นปู่ของพิธีกรหนุ่ม ท่านเป็นข้าราชบริพารชั้นสูง (จางวาง) ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

เหมือนสังเกตจากในภาพจะเห็นได้ว่า จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย มีเส้นผลหนาและดูสุขภาพดี งานนี้พิธีกรsนุ่ม ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวว่า “ปู่ใช้ไลโอใช่มั้ยปู่” ซึ่งเจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของ ไลโอ (LYO) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ

จากนั้น เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน เข้ามาคอมเมนตNใต้โพสต์แซวว่า “เอาปู่มาไทอินสินค้าแบบนี้ก็ได้เหรอ” ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย ไม่รอช้าเข้ามาตอบกลับเรียกเสียงฮาว่า “ปู่มาเข้าฝันบอกไทอินได้ ถ้าไม่เชื่อเอ็งตามไปถามปู่เฮียดูดิ่”

นอกจากเรื่องเส้นผมที่หลาย ๆ คนสนใจแล้ว ชาวเน็ตไม่วายชื่นชมความหล่อเท่ของคุณปู่ เช่น “พึ่งเห็นคนโบราณหล่อก็คุณปู่ท่านนี้เลยค่ะ ท่าเท่เกิ้น”, “หล่อได้คุณปู่มาเลยค่ะ”, “พี่หน่วงหล่อได้คุณปู่นี่เอง” และ “จางวางหนุ่ม มีส่วนคล้ายปู่อยู่นะ แต่ปู่ผมดกกว่า”

หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพปู่
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย
ชาวเน็ตเมนต์ หลัง หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพปู่-1
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย
ชาวเน็ตเมนต์ หลัง หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพปู่
ภาพจาก Facebook : หนุ่ม กรรชัย

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

